México y Portugal se enfrentan en un amistoso internacional de alto nivel previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un compromiso que servirá como prueba clave para dos selecciones que ya tienen su lugar asegurado en el torneo. El encuentro se disputará en la Ciudad de México y promete ser uno de los partidos más atractivos de la fecha FIFA.

El duelo se jugará el sábado 28 de marzo desde las 19:00 en México y las 20:00 en Colombia. Para el conjunto dirigido por Javier Aguirre será una oportunidad de medir su nivel ante una potencia europea como Portugal, mientras que el equipo luso buscará afinar detalles tácticos antes de su debut mundialista.

Dónde ver México vs Portugal en TV y online

La transmisión del partido estará disponible en distintas plataformas internacionales.

España: DAZN

DAZN Colombia: ditu

ditu México: Canal 5 Televisa, TUDN en TV, ViX (streaming)y plataformas digitales de Azteca Deportes

Canal 5 Televisa, TUDN en TV, ViX (streaming)y plataformas digitales de Azteca Deportes Estados Unidos: Univision, Fox Sports, Fox Deportes, fuboTV y Fox One.

A qué hora es México vs Portugal, país por país

El compromiso tendrá horario nocturno en territorio mexicano y se disputará en la noche o tarde según la región:

México: 19:00

Colombia: 20:00

Perú: 20:00

Ecuador: 20:00

Argentina: 22:00

Chile: 22:00

España: 02:00 (domingo)

Portugal: 01:00 (domingo)

Estados Unidos (ET): 21:00

Estados Unidos (PT): 18:00.

Dónde se juega el amistoso entre México y Portugal

El encuentro se disputará en el Estadio Banorte en Ciudad de México. El recinto será el escenario de una prueba exigente para el equipo local ante una selección europea de alto nivel competitivo.

Cómo llegaron México y Portugal al Mundial 2026

México aseguró su participación en el Mundial por ser uno de los países anfitriones del torneo junto a Estados Unidos y Canadá. Por esa condición obtuvo el cupo directo y ya conoce parte de su panorama en la fase de grupos: integra el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y un rival por definir.

Portugal, por su parte, logró la clasificación tras ganar el Grupo F de la eliminatoria europea organizada por la UEFA. Sumó 13 puntos en 6 partidos y aseguró el boleto sin necesidad de repechaje. En el Mundial formará parte del Grupo K junto a la Selección Colombia, Uzbekistán y un equipo aún por definir.

Probables alineaciones de México y Portugal

México: Raúl Rangel; Israel Reyes, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Charly Rodríguez, Álvaro Fidalgo, Alexis Vega; Raúl Jiménez y Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Renato Veiga, António Silva, Diogo Dalot; Bernardo Silva, Joao Palhinha, Bruno Fernandes; Francisco Conceicao, Goncalo Ramos y Rafael Leao. DT: Roberto Martínez.

Ficha del partido México vs Portugal

Competición: Amistoso internacional previo al Mundial 2026

Fecha: Sábado 28 de marzo

Hora: 19:00 (México) – 20:00 (Colombia)

Estadio: Estadio Banorte, Ciudad de México

Entrenadores: Javier Aguirre (México) – Roberto Martínez (Portugal)**