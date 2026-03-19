Olympique de Lyon y Celta de Vigo se enfrentan en el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League, en una eliminatoria que quedó completamente abierta tras el empate en Galicia. El Parc Olympique Lyonnais será el escenario de una noche clave para definir el clasificado a la siguiente ronda.

El encuentro se disputará el jueves 19 de marzo desde las 18:45 en España y las 12:45 en Colombia. Con más de 59 mil espectadores en las tribunas, el conjunto francés intentará aprovechar su localía, mientras que el equipo español buscará dar el golpe fuera de casa en un cruce que promete intensidad y equilibrio.

Dónde ver Lyon vs Celta en TV y online, partido de Europa League

La transmisión del compromiso estará disponible en distintas plataformas internacionales.

España: Movistar Plus+ (M7), M+ Liga de Campeones (M60 y Orange 115), M+ Liga de Campeones 4 (M180 y Orange 119) y LaLiga TV Bar

Movistar Plus+ (M7), M+ Liga de Campeones (M60 y Orange 115), M+ Liga de Campeones 4 (M180 y Orange 119) y LaLiga TV Bar Colombia y resto de Sudamérica: ESPN 2 en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming

ESPN 2 en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming México: SKY Sports

SKY Sports Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, Univision Now y ViX.

A qué hora es Lyon vs Celta, horario en diferentes países

El duelo se jugará en horario europeo de tarde y en la franja del mediodía en América:

España: 18:45

Francia: 18:45

Colombia: 12:45

Perú: 12:45

Ecuador: 12:45

México (CDMX): 11:45

Argentina: 14:45

Chile: 14:45

Estados Unidos (ET): 12:45

Estados Unidos (PT): 9:45.

Dónde se juega el partido de Celta de Vigo en la Europa League

El encuentro se disputará en el Parc Olympique Lyonnais, estadio con capacidad para más de 59 mil espectadores. Es la casa del Olympique de Lyon y uno de los recintos más modernos del fútbol francés.

Cómo quedó el partido de ida entre Lyon y Celta, octavos de la Europa League

El duelo de ida se jugó el 12 de marzo en el estadio de Balaídos y terminó igualado 1-1. El resultado dejó la serie abierta para definirse en Francia. El Celta se adelantó en el marcador con un gol de Javi Rueda en el primer tiempo. En la segunda parte, Endrick marcó el empate para el conjunto francés, estableciendo un resultado que obliga a ambos equipos a buscar la victoria en el partido de vuelta.

Probables alineaciones de Olympique de Lyon y Celta de Vigo

Olympique de Lyon: Dominik Greif; Clinton Mata, Moussa Niakhate, Steeve Kango, Nicolás Tagliafico; Abner Vinicius, Tyler Morton, Corentin Tolisso, Tanner Tessmann; Endrick y Roman Yaremchuk. DT: Paulo Fonseca.

Celta de Vigo: Ionut Radu; Marcos Alonso, Carl Starfelt, Javi Rodríguez, Sergio Carreira; Ilaix Moriba, Matías Vecino, Javi Rueda; Williot Swedberg, Pablo Durán e Iago Aspas. DT: Claudio Giráldez.

Ficha del partido Olympique de Lyon vs Celta de Vigo

Competición: Octavos de final de la UEFA Europa League

Fecha: Jueves 19 de marzo

Hora: 18:45 (España) – 12:45 (Colombia)

Estadio: Parc Olympique Lyonnais

Capacidad: Más de 59.000 espectadores

Resultado de ida: Celta 1-1 Lyon

Entrenadores: Paulo Fonseca (Lyon) – Claudio Giráldez (Celta).