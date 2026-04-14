Liverpool y PSG se enfrentan en la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League, en un partido que definirá uno de los semifinalistas del torneo. El escenario será Anfield, un estadio que históricamente ha sido protagonista de remontadas memorables en competiciones europeas.

El encuentro se jugará el martes 14 de abril desde las 21:00 en España y las 14:00 en Colombia. El equipo inglés necesita revertir el marcador global tras la derrota en París, mientras que el conjunto francés buscará administrar la ventaja obtenida en la ida.

Dónde ver Liverpool vs PSG en TV y online, duelo de Champions League

La transmisión del compromiso estará disponible en diferentes plataformas según el país.

España: M+ Liga de Campeones 2 (Movistar Plus+ 61; Orange 117), M+ Liga de Campeones 2 HDR y Multi en M+ Liga de Campeones 3 (Movistar Plus+ 62; Orange 118).

Colombia y resto de Sudamérica: ESPN 2 en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming

México: TNT Sports y HBO Max

Estados Unidos: Paramount+.

A qué hora es Liverpool vs PSG este martes, país por país

El encuentro se disputará en horario estelar europeo y tarde en América:

España: 21:00

Francia: 21:00

Reino Unido: 20:00

Colombia: 14:00

Perú: 14:00

Ecuador: 14:00

México (CDMX): 13:00

Argentina: 16:00

Chile: 16:00

Estados Unidos (ET): 15:00

Estados Unidos (PT): 12:00.

Dónde se juega el partido entre Liverpool y PSG de la Liga de Campeones

El compromiso se disputará en Anfield, en Liverpool, estadio con capacidad para más de 61 mil espectadores y casa del Liverpool. El ambiente en este recinto suele ser determinante en noches europeas de eliminación directa.

Cómo quedó el partido de ida entre PSG y Liverpool

La serie tuvo su primer capítulo en el Parque de los Príncipes. El Paris Saint-Germain se impuso 2-0 con goles de Désiré Doué y Kvicha Kvaratskhelia, resultado que obliga al conjunto inglés a buscar una remontada para acceder a semifinales.

Estadísticas e historial de partidos entre Liverpool y PSG

Ambos clubes se han enfrentado en 7 ocasiones en competiciones europeas. Liverpool ganó 3 partidos, mientras que PSG se impuso en 4. Además, los Reds perdieron las dos eliminatorias anteriores frente al equipo parisino: en los octavos de final de la Liga de Campeones de la temporada pasada y en la semifinal de la Recopa de la UEFA 1996-97.

Probables alineaciones de Liverpool y PSG en Anfield

Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Dominik Szoboszlai, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz; Mohamed Salah, Rio Ngumoha y Hugo Ekitiké. DT: Arne Slot.

PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Désiré Doue, Ousmane Dembélé y Kvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Ficha del partido Liverpool vs PSG

Competición: Vuelta de cuartos de final – UEFA Champions League

Fecha: Martes 14 de abril

Hora: 21:00 (España) – 14:00 (Colombia)

Estadio: Anfield, Liverpool

Capacidad: Más de 61.000 espectadores

Resultado de ida: PSG 2-0 Liverpool

Entrenadores: Arne Slot (Liverpool) – Luis Enrique (PSG).