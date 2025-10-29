Liverpool FC vuelve a escena en la Carabao Cup 2025-26, donde buscará seguir su camino hacia otro título doméstico. Este miércoles 29 de octubre, los dirigidos por Arne Slot recibirán al Crystal Palace en el mítico estadio de Anfield. Es partido correspondiente a los octavos de final del certamen. El duelo comenzará a las 20:45 en España y las 14:45 en Colombia, con un ambiente que promete estar a la altura de una competición en la que los “Reds” son los más laureados de Inglaterra.

El Liverpool llega con la responsabilidad de mantener su buena racha y con la motivación de buscar una nueva coronación en una copa que ha conquistado en 10 ocasiones, la más reciente en la temporada 2023-24. Enfrente estará el Crystal Palace, un equipo que nunca ha ganado la Carabao Cup pero que sueña con dar el golpe y eliminar a uno de los grandes favoritos.

Dónde ver HOY EN VIVO Liverpool vs Crystal Palace en TV y online

El encuentro entre Liverpool y Crystal Palace podrá verse en distintos países a través de las siguientes plataformas:

España: transmisión online exclusiva en Amazon Prime Video .

transmisión online exclusiva en . Colombia y resto de Sudamérica: disponible en Disney+ Premium .

disponible en . México: en ESPN (TV) y Disney+ Premium (online).

en (TV) y (online). Estados Unidos: en Paramount+.

Dónde se juega el partido: Anfield, la fortaleza del Liverpool

El escenario será el icónico Anfield, con capacidad para 61.000 espectadores, que se vestirá de rojo para una nueva noche de copa. El estadio es conocido por su atmósfera inigualable y por ser una de las canchas más difíciles para cualquier visitante.

El Liverpool ha hecho de su casa un bastión en esta temporada: suma más de diez partidos sin perder allí entre todas las competiciones. En cambio, el Crystal Palace, bajo la dirección del austríaco Oliver Glasner, intentará resistir el impulso local y aprovechar los espacios al contragolpe.

A qué hora es el partido de la Carabao Cup, país por país

El horario vespertino en Europa y de media tarde en Latinoamérica permitirá que millones de fanáticos sigan en directo uno de los partidos más esperados de los octavos de final de la Carabao Cup.

España: 20:45

20:45 Portugal: 19:45

19:45 Reino Unido: 19:45

19:45 Colombia, Perú y Ecuador: 14:45

14:45 Argentina y Chile: 16:45

16:45 México: 13:45

13:45 Estados Unidos (ET): 15:45

15:45 Brasil: 16:45

16:45 Alemania, Francia e Italia: 20:45

Probables alineaciones del Liverpool y Crystal Palace

Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Milos Kerkez, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Conor Bradley; Curtis Jones, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo, Florian Wirtz, Mohamed Salah; Hugo Ekitike. DT: Arne Slot.

Crystal Palace: Dean Henderson; Marc Guehi, Maxence Lacroix, Chris Richards; Tyrick Mitchell, Daichi Kamada, Adam Wharton, Daniel Muñoz; Yeremy Pino, Ismaila Sarr y Jean Philippe Mateta. DT: Oliver Glasner.

El entrenador neerlandés Arne Slot prepara una alineación con varias rotaciones respecto a la Premier League, aunque sin renunciar a su poder ofensivo. Mohamed Salah y Florian Wirtz serán las principales cartas en ataque, acompañados por el joven delantero Hugo Ekitike, quien buscará seguir sumando minutos y confianza.

Por su parte, el Crystal Palace apuesta por una estructura compacta en defensa y velocidad por las bandas, con Yeremy Pino e Ismaila Sarr como principales desbordadores, además del físico y oportunismo de Jean Philippe Mateta en el frente de ataque.

Así llegan los equipos al partido de la Carabao Cup

El Liverpool llega con confianza tras su último triunfo en la Premier League, donde superó al Bournemouth con autoridad. En la Carabao Cup, los “Reds” solo han disputado una ronda previa, en la que eliminaron al Southampton, confirmando su favoritismo en una competición en la que fueron finalistas la temporada pasada.

El conjunto de Anfield tiene una relación especial con esta copa: la ha ganado nueve veces, más que ningún otro club inglés. Sin embargo, no levanta el trofeo desde 2023-24, por lo que este año busca repetir aquella gesta y sumar un nuevo título al ciclo de renovación que encabeza Slot.

El Crystal Palace, por su parte, llega con ilusión y sin presión. El equipo londinense, que nunca ha levantado la Carabao Cup, viene de eliminar al Millwall en la ronda anterior tras una emocionante definición por penaltis. Bajo la conducción de Glasner, el conjunto “Eagle” ha mostrado un fútbol disciplinado, con buen despliegue físico y transiciones rápidas, características que pueden complicar al Liverpool en momentos clave.

Un duelo entre estilos opuestos

El partido en Anfield enfrentará dos propuestas muy distintas. El Liverpool buscará el dominio del balón y la presión alta que caracteriza a Slot, con jugadores de talento técnico como Szoboszlai y Wirtz, además de la velocidad por los costados de Salah y Kerkez.

El Crystal Palace, en cambio, apostará por un bloque medio-bajo, orden defensivo y ataques rápidos con Sarr y Pino. Será un examen importante para los de Glasner, que intentarán resistir ante el poder ofensivo del conjunto local y aprovechar las oportunidades que se presenten al contragolpe.

Con Anfield como escenario y la clasificación a cuartos de final en juego, el Liverpool vs Crystal Palace promete intensidad, goles y una atmósfera especial en una nueva noche mágica de la Carabao Cup 2025-26.