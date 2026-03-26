Italia e Irlanda del Norte se enfrentan en un partido decisivo del repechaje europeo rumbo a la Copa Mundial 2026, en un cruce que puede marcar el futuro inmediato de ambas selecciones. El encuentro se disputará en Bérgamo y definirá cuál de los dos equipos sigue con vida en la carrera hacia el torneo más importante del planeta.

El compromiso se juega el jueves 26 de marzo desde las 20:45 en España y las 14:45 en Colombia. Bajo la organización de la UEFA, este duelo de repechaje concentra la atención de Europa, con una Italia que busca reivindicarse y una Irlanda del Norte decidida a sorprender.

Dónde ver Italia vs Irlanda del Norte en TV y online, repechaje al Mundial

La transmisión del partido estará disponible en distintas plataformas internacionales.

España: UEFA.TV (streaming online)

UEFA.TV (streaming online) Colombia y resto de Sudamérica: ESPN 2 en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming

ESPN 2 en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming México: SKY Sports

SKY Sports Estados Unidos: ViX Premium.

A qué hora es el repechaje entre Italia e Irlanda del Norte, país por país

El duelo se disputará en horario nocturno europeo y en la tarde del continente americano:

España: 20:45

Italia: 20:45

Irlanda del Norte: 19:45

Colombia: 14:40

Perú: 14:40

Ecuador: 14:40

México (CDMX): 13:40

Argentina: 16:40

Chile: 16:40

Estados Unidos (ET): 14:40

Estados Unidos (PT): 11:40.

Dónde se juega el partido del repechaje de Italia

El encuentro se disputará en el New Balance Arena, en Bérgamo, estadio con capacidad para más de 23 mil espectadores. Italia intentará aprovechar el respaldo de su afición en un escenario que promete intensidad y presión ambiental en favor del equipo local.

Cómo llegaron Italia e Irlanda del Norte al repechaje del Mundial 2026

Italia alcanzó el repechaje tras terminar segunda en el Grupo I de la fase clasificatoria. Sumó 18 puntos en 8 partidos, con 6 victorias y dos derrotas, quedando por detrás de Noruega en la tabla. Ese resultado la envió a disputar esta instancia adicional para buscar el boleto al Mundial.

Irlanda del Norte, por su parte, logró su lugar en la repesca a través de su rendimiento en la UEFA Nations League. En la Eliminatoria terminó tercera en el Grupo A, superada por Alemania y Eslovaquia. Disputó 6 partidos, ganó tres y perdió tres, mostrando un desempeño competitivo que le permitió mantenerse con opciones.

Probables alineaciones de Italia e Irlanda del Norte

Italia: Gianluigi Donnarumma; Riccardo Calafiori, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni; Andrea Cambiaso, Sandro Tonali, Manuel Locatelli, Nicolo Barella, Federico Dimarco; Moise Kean y Mateo Retegui. DT: Gennaro Gattuso.

Irlanda del Norte: Pierce Charles; Trai Hume, Ruairi McConville, Ciaron Brown, Paddy McNair, Justin Devenny; George Saville, Shea Charles, Ali McCann; Isaac Price y Jamie Reid. DT: Michael O’Neill.

Ficha del partido Italia vs Irlanda del Norte

Competición: Repechaje europeo rumbo al Mundial 2026

Fecha: Jueves 26 de marzo

Hora: 20:45 (España) – 14:40 (Colombia)

Estadio: New Balance Arena, Bérgamo

Capacidad: Más de 23.000 espectadores

Entrenadores: Gennaro Gattuso (Italia) – Michael O’Neill (Irlanda del Norte)