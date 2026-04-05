El duelo entre el Inter de Milán y la Roma es uno de los más atractivos de la Fecha 31 en la Serie A. Se trata de un enfrentamiento directo entre un equipo que lidera la tabla y otro que busca meterse en puestos de clasificación a competiciones europeas, lo que le da un contexto competitivo muy alto.

El partido se jugará el domingo 5 de abril en el estadio Giuseppe Meazza, en Milán, y será seguido por millones de aficionados en todo el mundo. Con figuras como Lautaro Martínez y Lorenzo Pellegrini en cancha, el encuentro promete intensidad, talento y un impacto directo en la clasificación del campeonato italiano.

Dónde ver Inter vs Roma en TV y online

Para los aficionados que buscan seguir el partido en vivo, estas son las opciones disponibles según el país:

España: LaLiga TV M3 (Movistar Plus+) y DAZN

LaLiga TV M3 (Movistar Plus+) y DAZN Colombia y Sudamérica: ESPN (TV) y DISNEY+ PREMIUM (streaming)

ESPN (TV) y DISNEY+ PREMIUM (streaming) México: ESPN (TV) y DISNEY+ PREMIUM (streaming)

ESPN (TV) y DISNEY+ PREMIUM (streaming) Estados Unidos: Paramount+, FOX Deportes y FuboTV.

A qué hora es Inter vs Roma hoy, país por país

El horario del partido varía según el país. Aquí te dejamos los principales:

España: 20:45

Colombia: 13:45

Argentina: 15:45

México: 12:45

Estados Unidos (Este): 14:45

Estados Unidos (Pacífico): 11:45

Perú: 13:45

Chile: 15:45.

Probables alineaciones de Inter de Milán y Roma

Inter: Yann Sommer; Denzel Dumfries, Manuel Akanji, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco; Nicolo Barella, Piotr Zielinski, Hakan Calhanoglu; Lautaro Martínez y Marcus Thuram. DT: Cristian Chivu.

Roma: Mile Svilar; Zeki Celik, Gianluca Mancini, Evan Ndicka, Mario Hermoso, Kostas Tsimikas; Bryan Cristante, Neil El Aynaoui, Matías Soulé, Lorenzo Pellegrini; Donyell Malen. DT: Gian Piero Gasperini.

Dónde se juega Inter vs Roma: estadio y contexto, partido de liga italiana

El compromiso se disputará en el estadio Giuseppe Meazza, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol europeo. Con capacidad para más de 75 mil espectadores, este recinto suele ofrecer un ambiente imponente en partidos de alta exigencia como este.

El Inter llega como líder de la Serie A con 69 puntos en 30 partidos, manteniendo una ventaja de seis unidades sobre su más cercano perseguidor, el AC Milan. Sin embargo, atraviesa un pequeño bache, ya que acumula tres jornadas consecutivas sin ganar, en las que solo sumó dos puntos.

Por su parte, la Roma ocupa la sexta posición con 54 puntos y viene de una victoria ante Lecce que le permitió mantenerse en la pelea por puestos europeos. Este partido representa una oportunidad clave para recortar distancia frente a uno de los equipos más fuertes del campeonato.

Inter vs Roma: un partido clave en la lucha por el título y clasificación a Champions

El contexto del encuentro le da un valor especial. El Inter necesita volver al triunfo para sostener su ventaja en la cima, mientras que la Roma busca consolidarse en la zona alta y seguir presionando por un cupo internacional.

Además del peso en la tabla, este tipo de enfrentamientos suele definir dinámicas en la recta final de la temporada. Un resultado positivo puede marcar el impulso necesario para encarar las últimas fechas con mayor confianza.

Con figuras determinantes, un estadio lleno y objetivos claros para ambos equipos, el Inter vs Roma se perfila como uno de los partidos más importantes de la jornada en la Serie A.

Ficha del partido Inter vs Roma

Competición: Serie A – Fecha 31

Fecha: Domingo 5 de abril

Hora: 20:45 (España) / 13:45 (Colombia)

Estadio: Giuseppe Meazza

Capacidad: Más de 75.000 espectadores

Equipos:

Inter de Milán (1º, 69 puntos)

AS Roma (6º, 54 puntos)

Contexto:

Inter es líder pero llega con tres partidos sin ganar. Roma viene de vencer a Lecce y busca acercarse a puestos de Champions League.