La Major League Soccer (MLS) entra en su etapa decisiva y uno de los partidos más atractivos de la jornada será el que enfrente a Inter Miami vs Chicago Fire. El encuentro está programado para el martes 30 de septiembre en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, con capacidad para 21.500 espectadores. El pitazo inicial será a las 18:30 en Colombia, 19:30 en Miami y 20:30 en Argentina.

El conjunto dirigido por Javier Mascherano, con Lionel Messi y Luis Suárez en el frente de ataque, llega con la confianza de haber asegurado su presencia en los playoffs. Por su parte, Chicago Fire afronta el choque con la motivación de haber vencido a Columbus Crew y con la necesidad de seguir sumando para consolidarse en zona de clasificación.

Dónde ver Inter Miami vs Chicago Fire en TV y online

El partido tendrá transmisión exclusiva en Apple TV, a través del servicio MLS Season Pass. De esta manera, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, los aficionados podrán disfrutar en vivo del compromiso con narraciones y comentarios en varios idiomas, además de repeticiones y contenido adicional.

Horarios del partido Inter Miami vs Chicago Fire en distintos países

El cruce entre Inter Miami y Chicago Fire se jugará en los siguientes horarios:

Colombia, Perú y Ecuador : 18:30 horas

: 18:30 horas Estados Unidos (Miami y Nueva York) : 19:30 horas

: 19:30 horas Argentina, Uruguay y Chile : 20:30 horas

: 20:30 horas México : 17:30 horas

: 17:30 horas España : 01:30 horas del miércoles 1 de octubre

: 01:30 horas del miércoles 1 de octubre Portugal : 00:30 horas del miércoles 1 de octubre

: 00:30 horas del miércoles 1 de octubre Reino Unido : 00:30 horas del miércoles 1 de octubre

: 00:30 horas del miércoles 1 de octubre Italia, Francia y Alemania: 01:30 horas del miércoles 1 de octubre

Probables alineaciones de Inter Miami y Chicago Fire

Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Luis Suárez. DT. Javier Mascherano.

Chicago Fire: Christopher Brady; Joel Waterman, Jack Elliott, Samuel Rogers, Jonathan Bamba; André Franco, Dje D’Avilla, Philip Zinckernagel; Leonardo Barroso, Hugo Cuypers y Andrew Gutman. DT. Gregg Berhalter.

Cómo llega Inter Miami al partido de la MLS

El conjunto de Lionel Messi viene de empatar frente a Toronto y en sus últimos cuatro compromisos logró sumar 10 de los 12 puntos posibles. Ese rendimiento le permitió asegurarse un lugar en los playoffs de la MLS.

Actualmente, Inter Miami se ubica cuarto en la tabla con 59 unidades y cuenta con dos partidos menos que los tres equipos que lo superan en la clasificación. Si logra vencer a Chicago Fire y gana su otro encuentro pendiente, alcanzaría la segunda posición, quedando a un solo punto del líder Philadelphia Union.

El objetivo del equipo rosado es claro: cerrar la temporada regular en la mejor posición posible para tener ventaja en las series de eliminación directa.

Cómo llega Chicago Fire al cruce contra Inter Miami

El Chicago Fire atraviesa un momento positivo tras vencer a Columbus Crew en un partido clave. Ese resultado lo afianzó en puestos de play-in, el repechaje que define las últimas plazas de acceso a la fase final de la MLS.

Con esa victoria, el equipo dirigido por Gregg Berhalter depende de sí mismo. Una nueva conquista frente a Inter Miami lo dejaría con la clasificación prácticamente asegurada. La principal fortaleza del Fire ha estado en su capacidad para hacerse fuerte en partidos decisivos, con jugadores como Hugo Cuypers y Zinckernagel siendo determinantes en ataque.

Inter Miami vs Chicago Fire: duelo clave de la temporada

El partido en Fort Lauderdale enfrenta a dos equipos con objetivos distintos pero igual de urgentes: Inter Miami busca acercarse al liderato de la MLS con la magia de Messi y los goles de Suárez, mientras que Chicago Fire intentará dar el golpe y confirmar su pase a la fase final.