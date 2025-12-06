La temporada 2025 de la MLS llega a su punto culminante con una final histórica: Inter Miami vs Vancouver Whitecaps, un duelo que reúne a dos equipos que protagonizaron campañas sobresalientes y que ahora buscan quedarse con el título más importante del fútbol estadounidense y canadiense.

El encuentro se disputará este sábado 6 de diciembre, desde las 14:30 en Colombia, 15:30 en Miami y 16:30 en Argentina, en el imponente Chase Stadium, hogar de Inter Miami y escenario que se vestirá de gala para recibir una final inédita, con Lionel Messi como principal protagonista.

Dónde ver Inter Miami vs Vancouver Whitecaps en TV y online

A diferencia de otras fases del torneo, la final de la MLS 2025 se podrá ver no solo por la plataforma oficial de la liga, sino también por canales internacionales que incluyen televisión tradicional. Estas son las opciones para seguir la gran definición:

Apple TV – MLS Season Pass (transmisión oficial a nivel global)

(transmisión oficial a nivel global) FOX (Estados Unidos)

(Estados Unidos) FOX Deportes (Estados Unidos, en español)

(Estados Unidos, en español) TSN (Canadá)

(Canadá) RDS (Canadá, en francés)

Apple TV mantiene la exclusividad digital del torneo, pero la final contará con estas señales adicionales debido a su alcance y relevancia internacional.

Detalles del partido: Inter Miami vs Vancouver Whitecaps

Competencia: Final – MLS Cup 2025

Estadio: Chase Stadium (Miami)

Fecha: Sábado 6 de diciembre de 2025

Hora: 15:30 en Miami | 14:30 en Colombia

Transmisión TV: FOX, FOX Deportes, TSN, RDS

Transmisión online: Apple TV – MLS Season Pass

Estadio de la final de la MLS 2025: Chase Stadium

La final se jugará en el Chase Stadium (Miami), con capacidad para 21.500 espectadores, un escenario que se ha convertido en fortaleza para Inter Miami durante toda la temporada. Será el punto central de atención mundial, especialmente por la presencia de Lionel Messi en búsqueda de otro título en su aventura estadounidense.

Horario del partido país por país

Colombia, Perú, Ecuador: 14:30

14:30 México (CDMX): 13:30

13:30 Venezuela, Bolivia: 15:30

15:30 Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay: 16:30

16:30 Estados Unidos: 15:30 ET (Miami, Nueva York) 12:30 PT (Los Ángeles)

España: 21:30

21:30 Francia – Italia – Alemania: 21:30

21:30 Reino Unido: 20:30

Probables alineaciones de Inter Miami y Vancouver Whitecaps en la final de la MLS

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Maxi Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Mateo Silvetti. DT: Javier Mascherano.

Vancouver Whitecaps: Yohei Takaoka; Édier Ocampo, Mathías Laborda, Ralph Priso, Tate Johnson; Sebastian Berhalter, Andrés Cubas; Emmanuel Sabbi, Thomas Müller, Ali Ahmed; Brian White. DT: Jesper Sorensen.

Cómo llegó Inter Miami a la final de la MLS 2025

Inter Miami, dirigido por Javier Mascherano, completó su mejor campaña desde su fundación. Terminó tercero en la Eastern Conference, solo un punto por detrás del líder Philadelphia Union, mostrando solidez, regularidad y, sobre todo, una idea de juego progresiva y ofensiva.

En playoffs, el equipo desató todo su potencial:

Goleada 4-0 en la serie ante Nashville en el tercer partido.

Victoria 4-0 en las semifinales de conferencia contra FC Cincinnati.

Y, finalmente, un recital ofensivo en la final del Este: 5-1 ante New York City, asegurando el título de conferencia.

Messi ha sido decisivo con 12 contribuciones directas (6 goles y 6 asistencias) en la postemporada. También destaca el nivel de Tadeo Allende, con 5 goles y 2 asistencias, y el aporte de Rodrigo De Paul en la mitad del campo.

Cómo llegó Vancouver Whitecaps a la final de la MLS 2025

Los Vancouver Whitecaps también tuvieron una campaña brillante: fueron segundos en la Western Conference, tan solo un punto debajo del sorprendente San Diego FC. Su fortaleza estuvo en la contundencia ofensiva: marcaron 66 goles, uno de los mejores registros del torneo.

En la final de conferencia dieron el golpe:

Derrotaron 3-1 a San Diego FC, equipo sensación de la temporada, mostrando personalidad, orden y calidad.

Bajo la conducción de Sorensen, Vancouver se ha consolidado como un equipo vertical, intenso y efectivo. Thomas Müller, Brian White y Ali Ahmed han sido las figuras clave en ataque, mientras que Andrés Cubas lidera la recuperación y equilibrio en el mediocampo.