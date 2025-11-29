La MLS 2025 entra en su recta decisiva con una final de Conferencia Este que promete ser histórica: Inter Miami vs New York City, un partido que no solo definirá al campeón de la conferencia, sino también al equipo que disputará la MLS Cup del próximo 6 de diciembre en el Chase Stadium contra San Diego FC o Vancouver Whitecaps. Con Lionel Messi en modo decisivo, el duelo genera expectativa mundial.

El encuentro se disputará el sábado 29 de noviembre, desde las 18:00 en Colombia, 19:00 en Miami y 20:00 en Argentina, en el moderno y vibrante Chase Stadium, casa del Inter Miami y escenario con capacidad para 21.500 espectadores. El ambiente será electrizante para recibir un duelo que puede marcar un antes y un después en la historia del club.

Dónde ver Inter Miami vs New York City HOY: TV y transmisión online

El partido tendrá una transmisión exclusiva a nivel mundial a través de:

Apple TV (MLS Season Pass)

No habrá señales alternativas de televisión tradicional en Estados Unidos, Latinoamérica ni Europa. Apple TV posee los derechos oficiales de la MLS, por lo que esta será la única forma de ver el partido en cualquier país.

Detalles del partido: Inter Miami vs New York City

Competencia: MLS 2025 – Final de la Conferencia Este

Estadio: Chase Stadium (Miami, Estados Unidos)

Fecha: Sábado 29 de noviembre de 2025

Hora: 18:00 en Colombia | 19:00 en Miami | 20:00 en Argentina

Transmisión TV: No aplica (no hay TV tradicional)

Transmisión online: Exclusivamente Apple TV – MLS Season Pass.

Dónde se juega el partido: Chase Stadium, la casa donde Inter Miami se hace fuerte

El choque tendrá lugar en el Chase Stadium, ubicado en Fort Lauderdale, Florida. Este escenario se ha convertido en un verdadero bastión para el Inter Miami, que ha mostrado un rendimiento sobresaliente en casa durante la temporada. La afición vibrará al ritmo de Messi, Busquets, De Paul y compañía, en un duelo que promete intensidad y emociones desde el primer minuto.

A qué hora se juega Inter Miami vs New York City país por país

Colombia, Perú y Ecuador: 18:00

18:00 Chile, Bolivia y Venezuela: 19:00

19:00 Argentina, Uruguay y Brasil: 20:00

20:00 México (centro): 17:00

17:00 Estados Unidos: 19:00 ET | 16:00 PT

19:00 ET | 16:00 PT España: 01:00 del 30 de noviembre

01:00 del 30 de noviembre Reino Unido: 00:00 del 30 de noviembre

00:00 del 30 de noviembre Alemania, Francia e Italia: 01:00 del 30 de noviembre

01:00 del 30 de noviembre Portugal: 00:00 del 30 de noviembre

Probables alineaciones para la final de la Conferencia Este

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Maxi Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Mateo Silvetti. DT: Javier Mascherano.

New York City: Matt Freese; Agustín Ojeda, Tayvon Gray, Thiago Martins, Raúl Gustavo, Kevin O’Toole; Maxi Moralez, Jonathan Shore, Justin Haak, Hannes Wolf; Nicolás Fernández. DT: Pascal Jansen.

Cómo llegan Inter Miami y New York City a la final de la Conferencia Este

Inter Miami, equipo dirigido por Javier Mascherano, ha mostrado su mejor versión desde el comienzo de la postemporada:

En la primera ronda , requirió un tercer partido ante Nashville SC, pero terminó goleando 4-0 en el Chase Stadium.

, requirió un tercer partido ante Nashville SC, pero terminó goleando en el Chase Stadium. En semifinales, Miami firmó la actuación más brillante de su historia fuera de casa al vencer 4-0 a FC Cincinnati.

Dos nombres han sido claves en esta escalada:

Lionel Messi , en un estado de forma excepcional, suma 12 contribuciones en playoffs (6 goles y 6 asistencias).

, en un estado de forma excepcional, suma en playoffs (6 goles y 6 asistencias). Tadeo Allende, una de las revelaciones del año, acumula 5 goles y 2 asistencias en esta fase final.

Con este panorama, Inter Miami llega como favorito, impulsado por su ataque letal y un rendimiento colectivo sólido.

New York City: tres golpes de visitante y momento ascendente

El conjunto de Pascal Jansen ha sido la gran sorpresa de los playoffs. NYC FC avanzó gracias a tres victorias fuera de casa, demostrando carácter y contundencia:

Venció a Charlotte FC

Superó a Philadelphia Union , campeón del Supporters’ Shield

, campeón del Supporters’ Shield Y remató con otro triunfo clave en su camino hacia la final

Su solidez defensiva, la jerarquía de Maxi Moralez y el desequilibrio de Hannes Wolf lo convierten en un rival que sabe competir en escenarios adversos.

Lo que está en juego: un boleto a la MLS Cup 2025

El ganador del duelo entre Inter Miami y New York City avanzará a la MLS Cup, que se disputará el 6 de diciembre en el propio Chase Stadium. Messi y compañía sueñan con jugar la final en casa, pero NYC FC ya demostró que se agranda cuando juega como visitante.