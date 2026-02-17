El cruce entre Galatasaray y Juventus abre uno de los enfrentamientos más atractivos de los playoffs de la UEFA Champions League. Dos históricos del fútbol europeo se miden en una serie que definirá el paso a la siguiente ronda, con estilos distintos, planteles de jerarquía y una ciudad encendida para una noche de alto voltaje.

El partido se juega el martes 17 de febrero desde las 18:45 en España y las 12:45 en Colombia. Será un choque en el que el margen de error es mínimo y en el que cada detalle puede marcar diferencia. Acá todos los detalles sobre dónde ver Galatasaray vs Juventus en vivo, horarios por país, posibles alineaciones y cómo llegan ambos equipos.

Dónde ver Galatasaray vs Juventus en TV y online, partido de Champions League

La transmisión del partido estará disponible en distintos operadores según el país. Estas son las señales confirmadas para seguir el duelo en vivo:

España

TV: MOVISTAR+ Liga de Campeones 2

Plataforma: MOVISTAR+

Colombia y resto de Sudamérica

TV: ESPN

Online: DISNEY+ PREMIUM

México

TV: TNT SPORTS

Online: HBO MAX

Estados Unidos

Paramount+

TUDN

UniMás

ViX

Con estas opciones, los aficionados podrán seguir en directo el partido tanto por televisión como vía streaming, desde dispositivos móviles, tablets o computadores.

A qué hora es Galatasaray vs Juventus país por país

El compromiso tiene horario unificado en Europa y América. Estas son algunas de las horas más consultadas:

España: 18:45

Italia: 18:45

Turquía: 20:45

Colombia: 12:45

Perú: 12:45

Ecuador: 12:45

México (CDMX): 11:45

Argentina: 14:45

Chile: 14:45

Estados Unidos (ET): 12:45

Estados Unidos (PT): 9:45.

Dónde se juega el partido entre Galatasaray y Juventus de la Champions

El encuentro se disputará en el RAMS Park de Estambul, estadio del Galatasaray con capacidad para más de 52 mil espectadores. Se trata de uno de los escenarios más intimidantes del fútbol europeo, con una afición reconocida por su intensidad y presión constante sobre el rival. La localía podría jugar un papel clave en el desarrollo del partido, especialmente en una eliminatoria tan ajustada.

Cómo llegó Galatasaray a los playoffs de la Champions

Galatasaray terminó en la casilla 20 de la fase liga con 10 puntos en 8 partidos. Su campaña incluyó 3 victorias, un empate y 4 derrotas, suficientes para mantenerse con vida en el certamen.

En condición de local logró resultados destacados: venció a Liverpool por 1-0 y a Bodo Glimt por 3-1, además de empatar 1-1 con Atlético de Madrid. Sin embargo, también sufrió una derrota en casa ante Union Saint-Gilloise por 0-1. El equipo dirigido por Okan Buruk intentará apoyarse en su fortaleza como local para dar el primer golpe en la serie.

Cómo llegó Juventus a los playoffs

La Juventus finalizó en la casilla 13 con 13 puntos, tras 3 victorias y 4 empates. Mostró mayor regularidad en la fase liga y logró sumar puntos importantes fuera de casa.

Como visitante, venció 2-3 a Bodo Glimt, empató 2-2 con Villarreal y 0-0 con Mónaco, y perdió por la mínima ante Real Madrid (1-0). Es un equipo que sabe competir en escenarios complejos. El conjunto italiano, ahora bajo la dirección de Luciano Spalletti, buscará imponer experiencia y equilibrio táctico en una eliminatoria exigente.

Probables alineaciones de Galatasaray y Juventus

Galatasaray: Ugurcan Cakır; Roland Sallai, Dávinson Sánchez, Abdulkerim Bardakci, Ismail Jakobs; Gabriel Sara, Lucas Torreira; Yunus Akgün, Ilkay Gündogan, Baris Yilmaz; Victor Osimhen. DT: Okan Buruk.

Juventus: Michele Di Gregorio; Pierre Kalulu, Federico Gatti, Lloyd Kelly; Weston McKennie, Khéphren Thuram, Manuel Locatelli, Andrea Cambiaso; Francisco Conceicao, Kenan Yildiz; Jonathan David. DT: Luciano Spalletti.

El enfrentamiento promete intensidad desde el primer minuto. Con figuras ofensivas de peso y una eliminatoria abierta, Galatasaray y Juventus protagonizan uno de los duelos más esperados de los playoffs de la Champions League.

Ficha del partido entre Galatasaray y Juventus

Competición: Playoffs de la UEFA Champions League

Fecha: Martes 17 de febrero

Hora: 18:45 (España) – 12:45 (Colombia)

Estadio: RAMS Park, Estambul

Capacidad: Más de 52.000 espectadores

Transmisión en España: MOVISTAR+ Liga de Campeones 2 y MOVISTAR+

Transmisión en Sudamérica: ESPN y DISNEY+ PREMIUM

Transmisión en México: TNT SPORTS y HBO MAX

Transmisión en Estados Unidos: Paramount+, TUDN, UniMás y ViX

Entrenadores: Okan Buruk (Galatasaray) – Luciano Spalletti (Juventus).