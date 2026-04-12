El fútbol brasileño se detiene para vivir una nueva edición del Fla-Flu en el marco del Brasileirao 2026. Fluminense y Flamengo se enfrentan por la Fecha 11 del campeonato en un duelo que siempre trasciende la tabla de posiciones.

El partido se disputará el domingo 12 de abril, con horario vespertino en Brasil y Colombia. Más allá de la rivalidad histórica, el encuentro tiene impacto directo en la parte alta del torneo, ya que ambos equipos buscan consolidarse en la pelea por el liderato.

Dónde ver Fluminense vs Flamengo en TV y online

La transmisión oficial del partido estará disponible según el país:

Brasil: Premiere.

Premiere. España: Canal oficial de YouTube de Fluminense.

Canal oficial de YouTube de Fluminense. Colombia y resto de Sudamérica: Fanatiz TV.

Fanatiz TV. México y Centroamérica: Fanatiz (cobertura exclusiva).

Estas plataformas permitirán seguir el clásico en vivo tanto por televisión como por streaming, dependiendo del territorio.

¿A qué hora juegan Fluminense vs Flamengo?

El clásico tendrá los siguientes horarios internacionales:

Brasil: 18:00

18:00 Colombia: 16:00

16:00 Perú: 16:00

16:00 Ecuador: 16:00

16:00 Chile: 17:00

17:00 Argentina: 18:00

18:00 Uruguay: 18:00

18:00 México (CDMX): 15:00

15:00 Centroamérica: 15:00

15:00 España: 23:00

23:00 Estados Unidos (ET): 17:00.

¿Dónde se juega el clásico entre Fluminense y Flamengo?

El partido se disputará en el Estadio Maracaná, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial, con capacidad para más de 60.000 espectadores. Volverá a ser el epicentro de una rivalidad centenaria que paraliza Río de Janeiro.

Cómo llegan Fluminense y Flamengo al clásico

Fluminense ocupa el segundo lugar de la tabla con 20 puntos en 10 jornadas, ubicándose a cinco unidades del líder Palmeiras. El equipo dirigido por Luis Zubeldía ha mostrado regularidad en el arranque del torneo y buscará aprovechar su condición de local para acercarse a la cima.

Flamengo, por su parte, es sexto con 17 puntos en 9 partidos, lo que significa que tiene un compromiso pendiente respecto a algunos rivales directos. Un triunfo en el clásico le permitiría escalar posiciones y meterse de lleno en la pelea por el liderato.

Historial del clásico entr Fluminense y Flamengo

El clásico entre Fluminense y Flamengo es uno de los más antiguos y tradicionales del fútbol sudamericano. Se han disputado 461 partidos oficiales desde el primer enfrentamiento en 1912.

El balance general es el siguiente:

168 victorias de Flamengo

144 triunfos de Fluminense

149 empates

Fluminense es el club que más veces se ha enfrentado a Flamengo, y también el que más victorias, derrotas y empates registra frente a su eterno rival.

Probables alineaciones de Fluminense y Flamengo

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Juan Pablo Freytes, Rene; Matheus Martinelli, Hércules, Lucho Acosta; Kevin Serna, Agustín Canobbio y John Kennedy. DT: Luis Zubeldía.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Evertton Araújo, Lucas Paquetá, Giorgian De Arrascaeta; Jorge Carrascal, Pedro y Bruno Henrique. DT: Leonardo Jardim.

Ficha del partido Fluminense vs Flamengo

Competencia: Brasileirao 2026 – Fecha 11

Fecha: Domingo 12 de abril de 2026

Estadio: Maracaná, Río de Janeiro

Capacidad: Más de 60.000 espectadores

Clásico con peso histórico y puntos clave en la lucha por la parte alta del Brasileirao.