La Copa Libertadores 2025 entra en su etapa decisiva y este miércoles 22 de octubre se jugará una de las semifinales más esperadas: Flamengo vs Racing Club, en el legendario estadio Maracaná de Río de Janeiro. El partido comenzará a las 21:30 en Argentina y 19:30 en Colombia, con dos campeones continentales frente a frente por un lugar en la gran final del torneo.

El Mengão, dirigido por Filipe Luís, busca volver a la final después de su coronación en 2022, mientras que el Racing Club de Gustavo Costas llega en un gran momento colectivo, decidido a romper una sequía de más de medio siglo sin títulos internacionales. Será un duelo entre estilos opuestos: la posesión y el desequilibrio brasileño contra la intensidad y orden táctico argentino.

Dónde ver Flamengo vs Racing Club en TV y online, semifinal de Libertadores

La semifinal tendrá transmisión en toda América y varias plataformas digitales. Estos son los canales y servicios según cada país:

Argentina: FOX Sports y Telefe (TV abierta); DISNEY+ online.

FOX Sports y (TV abierta); online. Brasil: Globo Esporte y Paramount+ .

y . Colombia y el resto de Sudamérica: ESPN (TV) y DISNEY+ (online).

(TV) y (online). Chile: CHV Deportes .

. Estados Unidos: beIN Sports.

La cobertura incluirá análisis previos, reacciones postpartido y producción en alta definición, con transmisión simultánea en múltiples idiomas.

Dónde se juega: el Maracaná, templo del fútbol brasileño

El encuentro se disputará en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, con capacidad para cerca de 79.000 espectadores. Considerado uno de los escenarios más icónicos del mundo, será testigo de una noche de alta tensión, con el Flamengo buscando imponer su localía ante un Racing que sueña con dar el golpe en Brasil.

El Maracaná ha sido escenario de grandes gestas en la historia de la Libertadores, y Flamengo acostumbra a convertirlo en una fortaleza, alentado por una de las hinchadas más numerosas y apasionadas del continente.

A qué hora se juega Flamengo vs Racing Club, país por país

El horario nocturno en Sudamérica garantiza un ambiente vibrante y millones de espectadores en toda la región.

Argentina: 21:30

21:30 Brasil: 21:30

21:30 Colombia, Perú y Ecuador: 19:30

19:30 Chile y Bolivia: 20:30

20:30 México: 18:30

18:30 Estados Unidos (ET): 20:30

20:30 España: 02:30 (del jueves 23)

02:30 (del jueves 23) Francia, Italia y Alemania: 02:30 (del jueves 23).

Cómo llegaron Flamengo y Racing a la semifinal de la Libertadores 2025

Flamengo clasificó a la fase eliminatoria tras terminar segundo en su grupo, donde enfrentó a LDU Quito, Central Córdoba y Deportivo Táchira. En los octavos de final, eliminó a Internacional de Porto Alegre y en los cuartos de final superó a Estudiantes de La Plata en una dramática definición por penales.

Por su parte, el Racing Club tuvo un recorrido sólido desde la fase de grupos, donde fue líder en su zona por delante de Fortaleza, Atlético Bucaramanga y Colo Colo. En octavos de final eliminó a Peñarol y en cuartos dejó en el camino a Vélez Sársfield, mostrando regularidad y una defensa muy firme.

Ambos equipos llegan en un gran momento futbolístico. Flamengo combina jerarquía individual con jugadores de talla internacional, mientras que Racing se sostiene en la solidez táctica y el liderazgo de Marcos Rojo y Bruno Zuculini, piezas clave del esquema de Costas.

Probables alineaciones de Flamengo y Racing Club para la ida de la semifinal

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luís.

Racing Club: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Santiago Solari, Agustín Almendra; Tomás Conechny y Maravilla Martínez. DT: Gustavo Costas.

Historial de enfrentamientos entre Flamengo y Racing Club

Esta será la séptima vez que Flamengo y Racing se enfrentan oficialmente. El historial está completamente equilibrado: una victoria por lado y cuatro empates en seis duelos previos por Copa Libertadores y Supercopa Sudamericana, con ocho goles marcados por cada equipo.

El último cruce fue en la fase de grupos de la edición 2023. En el Maracaná, Flamengo ganó 2-1, mientras que en Avellaneda empataron 1-1. Sin embargo, el recuerdo más doloroso para el Mengão fue en 2020, cuando Racing lo eliminó en los octavos de final por penales tras igualar 1-1 en ambos partidos.

Terna arbitral confirmada para el Flamengo vs Racing Club

El control arbitral estará a cargo de una experimentada terna venezolana, con el ecuatoriano Orbe Ruiz como responsable del videoarbitraje, garantizando una revisión rigurosa en un partido que promete ser intenso y decisivo.

Árbitro principal: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Jesús Valenzuela (Venezuela) Asistente 1: Jorge Urrego Martínez (Venezuela)

Jorge Urrego Martínez (Venezuela) Asistente 2: Tulio Moreno (Venezuela)

Tulio Moreno (Venezuela) Cuarto árbitro: Yender Herrera (Venezuela)

Yender Herrera (Venezuela) VAR: Carlos Aníbal Orbe Ruiz (Ecuador)

Carlos Aníbal Orbe Ruiz (Ecuador) Asistente VAR: Franklin Congo (Ecuador).

El Flamengo vs Racing Club reúne historia, jerarquía y talento sudamericano. Una semifinal cargada de emociones, donde los brasileños buscarán dar el primer golpe y los argentinos intentarán sorprender en el Maracaná para llegar con ventaja a la revancha en Avellaneda.