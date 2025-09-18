La Copa Libertadores 2025 entra en una fase clave y este jueves 18 de septiembre se vivirá uno de los choques más atractivos de los cuartos de final: Flamengo vs Estudiantes de La Plata. Dos equipos históricos del continente que buscarán dar el primer golpe en una serie que promete máxima intensidad.

El compromiso está pactado para las 19:30 en Colombia y las 21:30 en Argentina, en el estadio Jornalista Mário Filho, más conocido como Maracaná, donde Flamengo hará de local ante más de 70 mil aficionados. El “Mengão” llega como favorito por presente y plantel, mientras que Estudiantes intentará quebrar la historia y conseguir un resultado que le permita soñar con la clasificación en la vuelta.

Dónde ver Flamengo vs Estudiantes LP en TV y online

La transmisión del partido estará disponible a través de varios canales y plataformas oficiales:

Colombia : ESPN en TV y Disney Plus en streaming.

: ESPN en TV y Disney Plus en streaming. Argentina : Fox Sports.

: Fox Sports. Resto de Sudamérica: ESPN en TV y Disney Plus online.

Con estas alternativas, los aficionados de ambos equipos tendrán la oportunidad de seguir en vivo uno de los compromisos más esperados de la jornada copera.

Horarios del partido en distintos países

El Flamengo vs Estudiantes LP podrá disfrutarse en los siguientes horarios internacionales:

Chile: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Paraguay: 21:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos (Este): 20:30 horas

Estados Unidos (Pacífico): 17:30 horas

España: 02:30 horas (del viernes 19)

Italia: 02:30 horas (del viernes 19)

Alemania: 02:30 horas (del viernes 19)

Francia: 02:30 horas (del viernes 19)

Este abanico de horarios confirma la dimensión internacional del partido, que genera expectativa en Sudamérica y también en Europa.

Probables alineaciones de Flamengo y Estudiantes LP

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Saúl Ñíguez, Allan, Giorgian de Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino y Pedro. DT: Filipe Luis.

Estudiantes LP: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Cristian Medina, Santiago Ascacíbar, Tiago Palacios, Mikel Amondarain, Alexis Castro y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Ambos equipos cuentan con figuras de jerarquía internacional, lo que garantiza un enfrentamiento intenso en cada sector del campo.

En qué estadio se jugará Flamengo vs Estudiantes de la Libertadores

El compromiso de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores tendrá lugar en el estadio Maracaná, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial. Flamengo será local en un recinto que suele ser determinante para inclinar la balanza a su favor.

Árbitro designado para Flamengo vs Estudiantes

La Conmebol designó al colombiano Andrés Rojas Noguera como árbitro central del encuentro. Sus asistentes estarán acompañados por el VAR, a cargo de Nicolás Gallo, también de Colombia. El desempeño arbitral será clave en un partido de tanta tensión y trascendencia.

Cómo llegan Flamengo y Estudiantes al duelo por la Libertadores

Flamengo: El equipo dirigido por Filipe Luis vive su mejor momento de la temporada. Suma nueve partidos consecutivos sin perder, es líder en solitario de la liga brasileña tras 22 jornadas y acumula 47 goles a favor y solo 10 en contra. Ese rendimiento le ha permitido dejar atrás las dudas de la fase de grupos, donde estuvo cerca de la eliminación. En octavos de final eliminó a Internacional de Porto Alegre y ahora busca seguir su camino hacia el título.

Estudiantes de La Plata: El “Pincha” llega con un presente más irregular. Nunca ganó un partido oficial en Río de Janeiro y buscará romper esa racha negativa en el Maracaná. Su actualidad en el torneo local no es la mejor: suma dos derrotas consecutivas ante Central Córdoba y River Plate, que lo bajaron a la séptima plaza de la Zona A del Clausura. Además, vive un clima enrarecido por la polémica con el cambio de escudo. Aun así, eliminó a Cerro Porteño en octavos de final con global 1-0 y confía en su mística copera para dar pelea.