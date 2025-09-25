La Copa Libertadores 2025 entra en etapa decisiva y este jueves 25 de septiembre se vivirá un duelo de gran expectativa: Estudiantes vs Flamengo, el partido de vuelta de los cuartos de final. El conjunto argentino buscará dar el golpe en casa ante un elenco brasilero que llega como uno de los favoritos al título.

El compromiso se disputará en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, con capacidad para 32 mil espectadores, desde las 19:30 en Colombia y 21:30 en Argentina. La ciudad de La Plata se prepara para recibir a uno de los partidos más atractivos de la temporada, donde el Pincha intentará revertir la serie frente a un rival que domina el continente en los últimos años.

Dónde ver Estudiantes vs Flamengo en TV y online, Copa Libertadores

El encuentro contará con transmisión oficial para Sudamérica en las siguientes plataformas:

Colombia : ESPN en TV y Disney Plus en streaming.

: ESPN en TV y Disney Plus en streaming. Argentina : Fox Sports.

: Fox Sports. Resto de Sudamérica: ESPN en TV y Disney Plus online.

Con esta cobertura, los aficionados podrán seguir en directo el desenlace de una llave que definirá a uno de los semifinalistas de la Copa Libertadores.

Horarios del partido en distintos países

Además de Colombia y Argentina, el partido podrá verse en los siguientes horarios internacionales:

Chile: 20:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Paraguay: 21:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos (Este): 20:30 horas

Estados Unidos (Pacífico): 17:30 horas

Reino Unido: 00:30 horas (del viernes 26)

España: 01:30 horas (del viernes 26)

Italia: 01:30 horas (del viernes 26)

Alemania: 01:30 horas (del viernes 26)

Los distintos horarios reflejan la gran expectativa internacional que genera este enfrentamiento.

Probables alineaciones de Estudiantes LP y Flamengo

Estudiantes LP: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Cristian Medina, Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain; Gastón Benedetti, Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Saúl Ñíguez, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino y Pedro. DT: Filipe Luis.

Ambos entrenadores apuestan a sus mejores hombres para definir la serie, destacando la presencia de figuras como Guido Carrillo en el Pincha y Pedro en el Mengão.

Cómo quedó el partido de ida entre Flamengo y Estudiantes

El primer duelo de la serie se disputó en Brasil y terminó con victoria para Flamengo por 2-1. Los goles del local fueron obra de Pedro y Guillermo Varela, mientras que Estudiantes descontó gracias a un tanto en contra de Léo Pereira. Ese resultado le da al Fla una ligera ventaja, pero deja abierta la llave para la revancha en La Plata.

Árbitro del partido en La Plata

El compromiso será dirigido por el chileno Piero Maza como árbitro principal. En el VAR estará su compatriota José Cabero, lo que asegura la tecnología en una serie en la que se juegan detalles mínimos para definir al semifinalista.

A quién enfrentará el ganador en la siguiente ronda: semifinales de la Libertadores

El vencedor de esta llave se medirá en semifinales contra Racing Club, que en su serie eliminó a Vélez Sarsfield. La posibilidad de un choque argentino en la penúltima fase le agrega aún más tensión al desenlace del duelo entre Estudiantes y Flamengo.

Cómo llegan Estudiantes y Flamengo al partido de vuelta

Estudiantes LP: El equipo de Eduardo Domínguez necesita una victoria en casa para remontar la serie. El Pincha confía en lo mostrado en el segundo tiempo del encuentro de ida, donde fue superior. Además, viene de imponerse por la mínima a Defensa y Justicia en la Liga local, con un tanto de Lucas Alario que lo catapultó al tercer lugar de la Zona A del Torneo Clausura. El ánimo es positivo y el apoyo de la hinchada será clave en el UNO.

Flamengo: El Mengao llega a La Plata en un gran momento. Desde el Mundial de Clubes apenas ha perdido dos partidos oficiales y mantiene un invicto de nueve encuentros. El equipo de Filipe Luis mostró su mejor cara en el primer tiempo de la ida, con presión alta y movilidad por bandas, aunque sufrió en el complemento. La gran novedad es que podrá contar con Gonzalo Plata, luego de que se anulara la sanción que había recibido.

Con estos antecedentes, Estudiantes y Flamengo prometen un partido vibrante, con el pase a semifinales de la Libertadores en juego.