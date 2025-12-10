La Copa Intercontinental 2025 continúa su camino y uno de los duelos más esperados será el que protagonizarán Cruz Azul y Flamengo, dos gigantes de América que se enfrentarán por un cupo en la semifinal del certamen. El encuentro se disputará el miércoles 10 de diciembre, desde las 16:00 en España, 9:00 en México y 10:00 en Colombia, en un choque internacional que promete máxima intensidad.

El compromiso tendrá como escenario el imponente Ahmad bin Ali Stadium, en Al Rayyan, un moderno estadio con capacidad para 45.000 espectadores, sede habitual de partidos de FIFA y de grandes eventos internacionales.

Dónde ver Cruz Azul vs Flamengo: TV y plataformas online

El partido contará con transmisiones oficiales en España, Latinoamérica y Estados Unidos.

España: FIFA+ , plataforma oficial de la FIFA (online).

, plataforma oficial de la FIFA (online). Colombia y el resto de Sudamérica: DIRECTV (canal 610) y DGO , plataforma online de DIRECTV.

(canal 610) y , plataforma online de DIRECTV. México; FIFA+ , servicio oficial de la FIFA, disponible de manera gratuita.

, servicio oficial de la FIFA, disponible de manera gratuita. Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV y beIN SPORTS.

Dónde se juega el partido de la Copa Intercontinental: Ahmad bin Ali Stadium

El enfrentamiento se disputará en el Ahmad bin Ali Stadium, reconocido por su moderna arquitectura y por ser uno de los recintos utilizados en el Mundial de Qatar. Ubicado en Al Rayyan, este estadio cuenta con una capacidad cercana a los 45 mil espectadores y está diseñado para albergar encuentros de alto nivel internacional, ideal para recibir este duelo entre campeones continentales.

Horario del partido país por país

Además de México, España y Colombia, así se jugará el compromiso en otros países:

Brasil: 12:00

12:00 Argentina: 12:00

12:00 Chile: 12:00

12:00 Perú: 10:00

10:00 Ecuador: 10:00

10:00 Estados Unidos (ET): 10:00

10:00 Estados Unidos (PT): 07:00

07:00 Reino Unido: 15:00

15:00 Alemania: 16:00

16:00 Francia: 16:00

16:00 Italia: 16:00

Probables alineaciones de Cruz Azul y Flamengo

Cruz Azul: Andrés Gudiño; Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi; Jorge Sánchez, Lorenzo Faravelli, Carlos Rotondi, Omar Campos; José Paradela, Ignacio Rivero; Gabriel Fernández. DT: Nicolás Larcamón.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta, Sebastián Lino; Bruno Henrique. DT: Filipe Luis.

Cómo llegaron Cruz Azul y Flamengo a la Copa Intercontinental

Ambos equipos llegan a este torneo como campeones de sus respectivas confederaciones, lo que convierte este duelo en uno de los más atractivos del certamen.

Cruz Azul: campeón de Concacaf

La Máquina Celeste conquistó la Copa de Campeones de la Concacaf 2025, título que aseguró en junio venciendo en la final a Vancouver Whitecaps. Fue un torneo donde el equipo de Larcamón mostró solidez defensiva, carácter competitivo y un rendimiento colectivo que renació luego de temporadas irregulares en la Liga MX.

Flamengo: el campeón de la Libertadores en Conmebol

El Mengão llega como flamante campeón de la Conmebol Libertadores 2025, tras derrotar en la final a Palmeiras. El equipo dirigido por Filipe Luis llega con un plantel repleto de figuras, combinando experiencia internacional con talento ofensivo de alto nivel, incluyendo a De Arrascaeta, Carrascal y Bruno Henrique.

Contexto del partido y lo que está en juego

El duelo ha sido bautizado como el “Derbi de las Américas”, ya que enfrenta al campeón de Norteamérica contra el campeón de Sudamérica. Pero además del orgullo continental, ambos equipos buscan avanzar en un torneo que reúne a los mejores clubes del mundo.

El ganador de este encuentro se enfrentará a Pyramids (Egipto) en la semifinal, mientras que el PSG ya espera en la final, tras avanzar directamente por su posición en el ranking FIFA de clubes.

Será un partido de estilos contrastados: la intensidad física y presión alta de Cruz Azul frente al talento individual y la creatividad ofensiva de Flamengo. Un duelo que promete emociones, historia y una gran vitrina internacional para ambos clubes.