RD Congo y Jamaica se enfrentan en uno de los duelos más atractivos del repechaje rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El compromiso definirá qué selección mantiene viva la ilusión de disputar el torneo más importante del planeta en un cruce que reúne a representantes de África y Concacaf.

El encuentro se disputará el martes 31 de marzo desde las 20:00 en España y las 16:00 en Colombia. El estadio Akron de Guadalajara será el escenario de este choque definitivo, en el que solo uno dará el paso final hacia la Copa del Mundo 2026.

Dónde ver Congo vs Jamaica en TV y online

El partido tendrá amplia cobertura internacional tanto en televisión como en plataformas digitales.

España: DAZN y DAZN App

DAZN y DAZN App Colombia y resto de Sudamérica: DSPORTS, WIN SPORTS, DGO (streaming) y WIN PLAY (streaming)

DSPORTS, WIN SPORTS, DGO (streaming) y WIN PLAY (streaming) México: TUDN y ViX Premium

TUDN y ViX Premium Estados Unidos: ViX Premium

Estas opciones permiten seguir el duelo en directo desde diferentes regiones del mundo.

A qué hora es el repechaje entre Congo vs Jamaica país por país

El horario del partido se adapta a distintos husos horarios:

España: 20:00

Colombia: 16:00

Perú: 16:00

Ecuador: 16:00

México (CDMX): 15:00

Argentina: 18:00

Chile: 18:00

Estados Unidos (ET): 17:00

Estados Unidos (PT): 14:00

República Dominicana: 17:00.

Dónde se juega el partido entre RC Congo y Jamaica por el cupo al Mundial

El compromiso se disputará en el estadio Akron, en Guadalajara, recinto con capacidad para más de 45 mil espectadores y habitual sede de eventos internacionales. El escenario mexicano será territorio neutral para definir al clasificado.

Cómo llegaron Congo y Jamaica al repechaje

RD Congo fue segunda en el Grupo B de la Eliminatoria Africana, solo superada por Senegal. Disputó 10 partidos y ganó 7, mostrando solidez en la fase regular. Posteriormente eliminó a Camerún tras ganar un partido decisivo y alcanzó la final continental por el cupo directo. Sin embargo, cayó ante Nigeria en la tanda de penaltis, resultado que lo envió al repechaje intercontinental.

Jamaica, por su parte, ganó el Grupo E en la primera fase de la Eliminatoria de Concacaf. En la siguiente ronda fue superada en su grupo por Curazao, situación que la llevó a disputar el torneo de repechajes regional. Allí terminó primera tras imponerse a Surinam y Honduras. En el duelo definitivo venció 1-0 a Nueva Caledonia, asegurando su presencia en este cruce frente a RD Congo.

Probables alineaciones de Congo y Jamaica

RD Congo: Lionel Mpasi; Joris Kayembe, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Aaron Wan-Bissaka; Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki, Ngalayel Mukau; Meschak Elia, Cédric Bakambu y Yoane Wissa. DT: Sébastien Desabre.

Jamaica: Andre Blake; Ronaldo Webster, Ethan Pinnock, Richard King, Joel Latibeaudiere; Karoy Anderson, Isaac Hayden, Andre Brooks; Ephron Mason Clark, Norman Campbell y Bailey Cadamarteri. DT: Rudolph Speid.

Ficha del partido RD Congo vs Jamaica

Competición: Repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026

Fecha: Martes 31 de marzo

Hora: 20:00 (España) – 16:00 (Colombia)

Estadio: Estadio Akron, Guadalajara

Entrenadores: Sébastien Desabre (RD Congo) – Rudolph Speid (Jamaica).