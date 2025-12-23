La Copa África ofrece un cruce atractivo en el Grupo D, con la presencia de un seleccionado que despierta interés en Sudamérica por su proyección internacional: la República Democrática del Congo. El combinado congoleño se mide ante Benín en un partido clave para encaminar su clasificación y mostrar credenciales en el torneo continental.

El compromiso cobra relevancia adicional para el entorno del fútbol colombiano, ya que RD Congo es uno de los posibles rivales de la Selección Colombia en el Mundial 2026, dentro del grupo de selecciones africanas con mayor crecimiento en los últimos ciclos. El duelo se jugará el martes 23 de diciembre, desde las 13:30 en España y las 07:30 en Colombia, con sede en Marruecos.

Detalles del partido RD Congo vs Benín, Copa África

Competencia: Copa Africana de Naciones

Copa Africana de Naciones Fase: Grupo D

Grupo D Fecha: Martes 23 de diciembre de 2025

Martes 23 de diciembre de 2025 Estadio: Al Medina Stadium

Al Medina Stadium Ciudad: Rabat

Rabat Capacidad: 18.000 espectadores

Dónde ver RD Congo vs Benín en TV y online

El partido contará con transmisión oficial en diferentes regiones:

España: Movistar+

Colombia y resto de Sudamérica: Win+ Fútbol , en televisión y Win Play , vía streaming

, en televisión y , vía streaming México: Claro Sports

Estados Unidos: beIN Sports.

A qué hora es el partido país por país

España: 13:30

13:30 Colombia, Perú, Ecuador: 07:30

07:30 México (CDMX): 06:30

06:30 Venezuela, Bolivia: 08:30

08:30 Argentina, Uruguay, Chile, Brasil: 09:30

09:30 Estados Unidos: Costa Este: 07:30 Centro: 06:30 Pacífico: 04:30



RD Congo, un posible rival mundialista a seguir de cerca

La República Democrática del Congo llega a este partido con una nómina que mezcla experiencia europea y talento físico, un sello que la ha convertido en una selección incómoda para cualquier rival. Su participación en esta Copa África es clave para reafirmar su estatus como uno de los combinados africanos con potencial real de competir en grandes escenarios, incluido el Mundial 2026.

El equipo dirigido por Sébastien Desabre apuesta por un bloque equilibrado, con solidez defensiva y velocidad en los extremos. La presencia de futbolistas con recorrido en ligas top de Europa eleva el nivel competitivo del plantel y explica por qué su nombre aparece con frecuencia en análisis de futuros cruces intercontinentales.

Benín, un rival que busca sorprender en el Grupo D

Benín afronta este compromiso con la misión de sumar desde el inicio para no complicar su panorama en el grupo. El equipo de Gernot Rohr se caracteriza por su orden táctico y por un mediocampo combativo que intenta sostener al equipo en partidos cerrados, apostando a la efectividad en ataque.

Aunque parte como teórico inferior en el papel, Benín ha demostrado en anteriores ediciones de la Copa África que puede competir y generar dificultades a selecciones con mayor cartel, especialmente cuando logra imponer su ritmo defensivo.

Posibles alineaciones de RD Congo y Benín por la Copa Africana de Naciones

RD Congo: Timothy Fayulu; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Samuel Moutoussamy, Charles Pickel, Ngal’ayel Mukau; Theo Bongonda, Michel-Ange Balikwisha y Cédric Bakambu. DT: Sébastien Desabre.

Benín: Saturnin Allagbé; David Kiki, Olivier Verdon, Yohan Roche, Rodrigue Fassinou; Sessi D’Almeida, Matteo Ahlinvi, Rodrigue Kossi Fiogbe; Aiyegun Tosin, Jodel Dossou y Adam Akimey. DT: Gernot Rohr.

Árbitro del partido RD Congo y Benín

Árbitro central: Abongile Tom (Sudáfrica)

Un partido clave en el Grupo D de la Copa África

RD Congo vs Benín no solo abre el camino en el Grupo D, sino que también sirve como vitrina para medir el verdadero alcance del conjunto congoleño en el panorama internacional. Para los seguidores del fútbol mundial -y especialmente para quienes piensan en el Mundial 2026– este encuentro ofrece una oportunidad ideal para observar a un posible rival de peso en acción.