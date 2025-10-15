La Selección Colombia sub-20 afronta el partido más importante de su gran campaña en el Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2025. En semifinales enfrentará a Argentina en un duelo que promete ser uno de los más intensos del campeonato.

El compromiso se jugará en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, un escenario con capacidad para 46.000 espectadores, que será testigo de un enfrentamiento entre dos selecciones invictas y con realidades distintas: Colombia sorprendiendo con fútbol sólido y Argentina confirmando su favoritismo.

Horario, canales y streaming para ver Colombia vs Argentina Sub-20

El partido se disputará el miércoles 15 de octubre de 2025 a las 6:00 p.m. (hora de Colombia) y 8:00 p.m. (hora local en Chile). Estas son las señales oficiales para seguir el encuentro:

En Colombia (TV): Canal Caracol, Canal RCN y DIRECTV.

Canal Caracol, Canal RCN y DIRECTV. Streaming en Colombia: ditu, DGO, Canal RCN App y FIFA+ TV.

ditu, DGO, Canal RCN App y FIFA+ TV. En Argentina: Telefe y D Sports.

Telefe y D Sports. En México: Vix Premium.

Vix Premium. En Estados Unidos: Telemundo Deportes y Peacock.

Telemundo Deportes y Peacock. En España: FIFA+ TV.

La semifinal será seguida en todo el continente. Para la Tricolor, representa la posibilidad de disputar la primera final mundialista de la categoría; para Argentina, una oportunidad de mantener su camino perfecto.

*Así mismo, las plataformas de YouTube de Gol Caracol y RCN Deportes ofrecerán este partido en señal completamente gratis.

*Ver partido por señal YouTube del Gol Caracol aquí

*Ver partido por señal YouTube de RCN Deportes aquí

Estadio Nacional de Santiago, sede de la semifinal del Mundial sub-20

El Estadio Nacional de Chile será el escenario del partido. Con sus 46.000 localidades, es uno de los templos futbolísticos más emblemáticos de Sudamérica.

Para Colombia, será la primera vez en este Mundial que juegue fuera de Talca, donde disputó la fase de grupos y los cruces de eliminación. Para Argentina, que ya ha rotado sedes, será otro paso en su recorrido sólido y sin derrotas.

La expectativa en Chile es alta: se espera un marco imponente de público, con presencia de hinchas colombianos y argentinos para acompañar esta semifinal histórica.

Probables formaciones de Colombia y Argentina en la semifinal

La Selección Colombia mantendrá la base que la llevó hasta semifinales, sin la presencia de su goleador: Néyser Villarreal. Se pierde el partido por suspensión (acumulación de amarillas). Esta sería la probable alineación:

Colombia: Jordan García; Joel Romero, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan David Arizala; Elkin Rivero, Kéner González, José Cavadía; Óscar Perea, Joel Canchimbo y Emilio Aristizábal. DT: César Torres.

Por su parte, Argentina llega con una nómina poderosa y muy efectiva en ataque. Su probable once es:

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Será un duelo entre dos estilos: la solidez y velocidad de Colombia contra el fútbol ofensivo y vertical de Argentina.

Árbitros designados para la semifinal entre Argentina y Colombia

La FIFA designó una terna arbitral portuguesa para este partido:

Árbitro principal: Joao Pinheiro (Portugal)

Joao Pinheiro (Portugal) Asistentes: Bruno Jesús y Luciano Maia (Portugal)

La designación busca garantizar un desarrollo con alto estándar arbitral para un partido que puede definirse en detalles.

El camino de Colombia hasta la semifinal de la Copa del Mundo sub-20

La Selección Colombia llegó invicta a esta instancia. Clasificó con 5 puntos en el Grupo F tras:

Colombia 1-0 Arabia Saudita

Colombia 0-0 Noruega

Colombia 1-1 Nigeria

En octavos de final, venció 2-1 a Sudáfrica con goles de Néyser Villarreal. Luego, en cuartos de final, eliminó a España con un emocionante 3-2, con Villarreal como figura al marcar un triplete que lo consolidó como goleador del torneo. Este recorrido la ubica como una de las revelaciones de la Copa del Mundo juvenil, manteniendo su invicto y mostrando una identidad clara de juego.

Argentina, la favorita que busca otra final

Argentina llega a esta semifinal con una campaña perfecta. Ganó sus tres partidos en la fase de grupos:

3-1 vs Cuba

4-1 vs Australia

1-0 vs Italia

En octavos de final goleó 4-0 a Nigeria y en cuartos superó 2-0 a México, confirmando su condición de candidata al título. Con una delantera explosiva, ha sido una de las selecciones más eficaces del Mundial.

Su historia en la categoría es rica: Argentina es la selección con más títulos en la historia del Mundial Sub-20 (6), lo que añade peso a este enfrentamiento.

Un duelo de estilos con la final como premio

La semifinal entre Colombia y Argentina promete ser uno de los grandes partidos del Mundial Sub-20. La Tricolor llega con la motivación de haber eliminado a España y con un goleador en estado de gracia como Néyser Villarreal. Argentina, en cambio, llega con el cartel de favorita y un juego ofensivo que ha sido dominante.

El ganador avanzará a la gran final, que se disputará el domingo 19 de octubre en el mismo Estadio Nacional. La ilusión colombiana está intacta. El reto es enorme, pero la historia también está al alcance de la mano.