Friburgo y Celta de Vigo se enfrentan en los cuartos de final de la UEFA Europa League, en una serie que promete intensidad, táctica y máxima competitividad. El conjunto alemán buscará hacer valer su localía en el Europa-Park Stadion, mientras que el equipo gallego intentará dar un paso firme hacia las semifinales.

El partido se disputará el jueves 9 de abril desde las 21:00 en España y las 14:00 en Colombia. Será un choque de estilos entre un club que viene consolidándose en el escenario continental y otro que quiere recuperar protagonismo europeo tras varios años sin grandes campañas internacionales.

Dónde ver Freiburg vs Celta de Vigo en TV y online

La transmisión del partido estará disponible en diferentes plataformas según el país.

España: M+ Liga de Campeones 2 (Movistar Plus+ 61; Orange 117), M+ Liga de Campeones 3 (Movistar Plus+ 62; Orange 118) y M+ Liga de Campeones 4 (multi; Movistar Plus+ 180; Orange 119).

M+ Liga de Campeones 2 (Movistar Plus+ 61; Orange 117), M+ Liga de Campeones 3 (Movistar Plus+ 62; Orange 118) y M+ Liga de Campeones 4 (multi; Movistar Plus+ 180; Orange 119). Colombia y resto de Sudamérica: ESPN 4 en TV; DISNEY+ PREMIUM en streaming

ESPN 4 en TV; DISNEY+ PREMIUM en streaming México: Claro Sports en YouTube

Claro Sports en YouTube Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA y ViX.

A qué hora es Freiburg vs Celta de Vigo país por país

El encuentro se disputará en horario estelar europeo y tarde en América:

España: 21:00

Alemania: 21:00

Colombia: 14:00

Perú: 14:00

Ecuador: 14:00

México (CDMX): 13:00

Argentina: 16:00

Chile: 16:00

Estados Unidos (ET): 15:00

Estados Unidos (PT): 12:00

Dónde se juega el partido de Celta de Vigo en la Europa League

El compromiso se disputará en el Europa-Park Stadion, en Friburgo, estadio con capacidad para más de 34 mil espectadores y casa del SC Freiburg. El escenario alemán se caracteriza por su ambiente compacto e intenso en noches europeas.

Historial y contexto de los cuartos de final de la Europa League

Friburgo solo se ha enfrentado anteriormente a un equipo español en la fase de grupos de la Europa League 2013-14, cuando cayó 2-0 tanto en casa como de visitante frente al Sevilla. Esa experiencia es uno de los pocos antecedentes directos del club ante rivales de LaLiga en torneos continentales.

Por su parte, Celta de Vigo ha ganado apenas uno de sus seis partidos europeos importantes contra equipos alemanes (2 empates y 3 derrotas). La única victoria se produjo ante el Stuttgart en febrero de 2001 en la antigua Copa de la UEFA, con marcador 2-1.

Probables alineaciones de Friburgo y Celta de Vigo

Freiburg: Noah Atubolu; Philipp Treu, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Christian Günter; Maximilian Eggestein, Johan Manzambi; Jan-Niklas Beste, Yuito Suzuki, Derry Scherhant e Igor Matanovic. DT: Julian Schuster.

Celta de Vigo: Ionut Radu; Marcos Alonso, Óscar Mingueza, Javi Rodríguez, Sergio Carreira; Ilaix Moriba, Joseph Aidoo, Hugo Sotelo; Williot Swedberg, Fer López y Borja Iglesias. DT: Claudio Giráldez.

Ficha del partido Freiburg vs Celta de Vigo

Competición: Cuartos de final – UEFA Europa League

Fecha: Jueves 9 de abril

Hora: 21:00 (España) – 14:00 (Colombia)

Estadio: Europa-Park Stadion, Friburgo

Capacidad: Más de 34.000 espectadores