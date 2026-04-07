La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 comienza con un duelo atractivo entre Universidad Católica y Boca Juniors, correspondiente a la Fecha 1 del torneo continental. El encuentro marca el debut de ambos equipos en su zona y puede ser determinante para encaminar la clasificación.

El partido se disputará el martes 7 de abril, con horarios diferenciados según el país. Católica intentará hacerse fuerte en casa ante un Boca que llega con la intención de sumar puntos desde el arranque en una competencia donde cada detalle cuenta.

¿A qué hora se juega Católica vs Boca?

Estos son los horarios internacionales del compromiso:

Colombia: 19:30

19:30 Perú: 19:30

19:30 Ecuador: 19:30

19:30 Chile: 20:30

20:30 Argentina: 21:30

21:30 Uruguay: 21:30

21:30 Brasil: 21:30

21:30 México (CDMX): 18:30

18:30 Estados Unidos (ET): 20:30

20:30 España: 02:30 del miércoles.

Dónde ver Universidad Católica vs Boca en TV y online

La transmisión oficial del encuentro estará disponible según el país:

Chile: televisión abierta por Chilevisión. También en streaming a través de la app MiCHV, el canal de YouTube de CHV y el sitio web oficial de CHV.

televisión abierta por Chilevisión. También en streaming a través de la app MiCHV, el canal de YouTube de CHV y el sitio web oficial de CHV. Argentina: Fox Sports y Telefe.

Fox Sports y Telefe. Colombia y resto de Sudamérica: ESPN 5 en TV y Disney+ Premium en streaming.

ESPN 5 en TV y Disney+ Premium en streaming. Estados Unidos: Fanatiz y fuboTV.

Dónde se juega y árbitro del partido de Boca en la Libertadores

El compromiso se disputará en el Claro Arena, estadio con capacidad para más de 20.000 espectadores. El recinto será escenario del debut copero para ambos equipos en esta edición del certamen.

La Conmebol designó como árbitro principal al uruguayo Gustavo Tejera, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en un encuentro que promete intensidad desde el primer minuto.

Probables formaciones de Universidad Católica y Boca

Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Cristian Cuevas; Gary Medel, Jhojan Valencia, Matías Palavecino; Clemente Montes, Justo Giani; Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Contexto del partido de Boca en la Libertadores

El debut en fase de grupos siempre tiene un valor estratégico. Universidad Católica buscará aprovechar su localía para sumar tres puntos y enviar un mensaje en la zona, mientras que Boca intentará imponer su experiencia internacional en territorio chileno.

La Libertadores exige regularidad y fortaleza mental, especialmente en condición de visitante. Por eso, este encuentro puede marcar el ritmo de lo que será el camino de ambos equipos en el torneo.

Ficha del partido Universidad Católica vs Boca Juniors

Competencia: Copa Libertadores 2026 – Fecha 1 (fase de grupos)

Fecha: Martes 7 de abril de 2026

Estadio: Claro Arena, Santiago de Chile

Capacidad: Más de 20.000 espectadores

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

Transmisión: