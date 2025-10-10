La selección de Brasil comienza su camino de preparación hacia el Mundial 2026 con un amistoso de alto nivel frente a Corea del Sur, un rival que siempre complica en casa. El partido se jugará este viernes 10 de octubre de 2025 en el Seoul World Cup Stadium, con capacidad para 66 mil espectadores, desde las 6:00 a.m. (hora en Colombia), 8:00 a.m. (hora en Brasil) y 13:00 horas (en España).

Este será el primero de una serie de partidos internacionales programados para los próximos meses, en los que Carlo Ancelotti seguirá probando variantes tácticas y nombres nuevos en la selección brasileña. La Canarinha llega tras una campaña clasificatoria irregular y con la necesidad de recuperar confianza frente a una Corea que cerró invicta su fase eliminatoria asiática.

Dónde ver HOY Brasil vs Corea del Sur en TV y ONLINE

El encuentro entre Brasil y Corea del Sur contará con cobertura televisiva y en línea en varios países, aunque no habrá transmisión oficial confirmada para el resto de Sudamérica.

En Brasil: TV Globo, Zapping, Sky, Claro TV y Globoplay.

TV Globo, Zapping, Sky, Claro TV y Globoplay. En Corea del Sur: TVING, Coupang Play, TVN y TV Chosun.

TVING, Coupang Play, TVN y TV Chosun. En China: ZhiBo8.

ZhiBo8. En Irán: IRIB Varzesh.

Los fanáticos que se encuentren en América Latina podrán seguir las actualizaciones del encuentro y los momentos destacados a través de las plataformas digitales oficiales de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y medios internacionales.

El escenario: Seúl, un clásico destino para los amistosos de Brasil

El Seoul World Cup Stadium vuelve a ser sede de un duelo entre Brasil y Corea del Sur, repitiendo el escenario de los amistosos jugados en 2019 y 2022. El estadio, uno de los más modernos de Asia, fue inaugurado para el Mundial de 2002 y se ha convertido en un lugar emblemático para los encuentros internacionales de los “Tigres de Oriente”.

En los últimos duelos entre ambos, Brasil impuso su jerarquía: ganó 5-1 en 2022 en Seúl y 4-1 en los octavos de final del Mundial de Catar 2022, resultados que Corea espera revertir ante su afición.

Posibles alineaciones de Brasil y Corea del Sur

Brasil: Bento; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Lucas Paquetá; Estevao, Matheus Cunha, Vinícius Júnior y Rodrygo. DT: Carlo Ancelotti.

Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Lee Myung-jae, Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Tae-seok, Kim Moon-hwan; Hwang In-beom, Castrop, Lee Kang-in; Son Heung-min y Hwang Hee-chan. DT: Hong Myung-bo.

Brasil: ajustes, pruebas y nuevas figuras

La selección brasileña encara este amistoso con varias bajas importantes. No estarán Alisson, Marquinhos ni Raphinha, pero Carlo Ancelotti aprovechará la ocasión para probar a nuevas figuras, entre ellas el joven Estevao, mientras que celebra el regreso de Vinícius Jr., ausente en el último Mundial por lesión.

El técnico italiano seguirá apostando por un sistema ofensivo 4-2-4, con mucha movilidad y presión alta, buscando recuperar la identidad de ataque alegre y vertical. Además, los goles de Rodrygo y la proyección de Cunha serán claves para consolidar el trabajo de esta nueva generación.

Brasil llega tras una dura derrota frente a Bolivia en la altura de La Paz, pero con la ilusión de comenzar con pie derecho esta serie de amistosos que también incluye compromisos frente a Senegal, Túnez, Francia y posiblemente Croacia o Países Bajos, antes de su debut mundialista.

Corea del Sur: solidez e ilusión ante su público

La selección asiática dirigida por Hong Myung-bo atraviesa un gran presente. Terminó invicta en la fase de clasificación asiática, con seis victorias y cuatro empates, liderando su grupo y consolidándose como una de las potencias del continente.

Con Son Heung-min como capitán y figura del Tottenham, y Lee Kang-in como su socio creativo, Corea del Sur apunta a probar su nivel frente a una potencia mundial como Brasil. Además, buscará cortar una racha negativa ante los sudamericanos y reafirmar su crecimiento de cara al Mundial 2026.

Este amistoso marcará el inicio del tramo final de preparación para ambas selecciones, en un enfrentamiento con historia reciente y mucho por demostrar.