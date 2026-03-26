Las selecciones de Brasil y Francia se enfrentan este jueves 26 de marzo en el Gillette Stadium de Boston, en un amistoso internacional correspondiente al anteúltimo parón de Fecha FIFA antes del Mundial 2026. El compromiso se perfila como una prueba de alto nivel entre dos potencias que apuntan a llegar en plenitud a la cita orbital y que comienzan a perfilar sus mejores versiones.

El duelo también tiene un condimento especial: ambas selecciones no se enfrentan desde marzo de 2015, cuando el conjunto sudamericano se impuso 3-1 en Saint-Denis con goles de Oscar, Neymar y Luiz Gustavo, en un partido que aún permanece en la memoria de los aficionados.

Brasil vs Francia: Canales de Televisión y Plataformas Online HOY EN VIVO

Colombia: 3:00 p.m. | ESPN y Disney+

3:00 p.m. | ESPN y Disney+ España: 9:00 p.m. | DAZN y Tabii

9:00 p.m. | DAZN y Tabii Argentina: 5:00 p.m. | ESPN y Disney+

5:00 p.m. | ESPN y Disney+ México: 2:00 p.m. | ESPN México, Disney+ Premium y Tabii

2:00 p.m. | ESPN México, Disney+ Premium y Tabii Miami: 3:00 p.m. | ESPN+ y ESPN Deportes

Brasil, entre renovación y decisiones clave

La selección de Brasil atraviesa una etapa de reconstrucción bajo la dirección de Carlo Ancelotti, quien poco a poco comienza a delinear el equipo con miras al Mundial 2026. Una de las grandes incógnitas sigue siendo la ausencia de Neymar, quien no ha sido convocado desde la llegada del técnico italiano, generando dudas sobre su presencia en la próxima Copa del Mundo.

En contraste, el regreso de Endrick representa una de las noticias más positivas. El joven atacante atraviesa un buen momento y se perfila como alternativa en un frente ofensivo que también cuenta con nombres como Vinícius Jr, Raphinha, Gabriel Martinelli, Joan Pedro y Matheus Cunha.

En defensa, la baja de Gabriel Magalhães por lesión obliga a reajustes. Ancelotti optó por no llamar a un reemplazo, por lo que confiará en Marquinhos, Bremer, Léo Pereira e Ibáñez para sostener la zaga en este exigente doble compromiso.

Francia llega con una base sólida y candidatos al título

Por el lado de Francia, el panorama es más estable. El equipo dirigido por Didier Deschamps llega en plena madurez competitiva, tras una destacada actuación en las Eliminatorias UEFA, donde sumó 16 de 18 puntos posibles.

La principal novedad es el regreso de Kylian Mbappé, quien vuelve tras superar una lesión y liderará un ataque cargado de talento. A su alrededor aparecen futbolistas como Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Marcus Thuram, además de jóvenes promesas como Désiré Doué y Michael Olise, que aportan frescura y dinamismo.

Un amistoso con aroma a partido grande

Más allá de tratarse de un encuentro amistoso, el choque entre Brasil y Francia ofrece un contexto competitivo de alto nivel. Ambos seleccionados buscan ajustar detalles, consolidar sociedades y enviar un mensaje claro de cara al Mundial 2026.

Será, sin duda, una oportunidad para medir fuerzas entre dos candidatas naturales al título, en un escenario internacional que promete espectáculo y emociones de principio a fin.

Probables alineaciones de Brasil vs Francia

Brasil (4-2-3-1)

Ederson

Wesley , Bremer , Marquinhos , D. Santos

, , , Raphinha , Casemiro , A. Santos , Vinícius Jr

, , , Cunha , Pedro

, Entrenador: Carlo Ancelotti

Francia (4-2-3-1)