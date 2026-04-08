Sporting Braga y Real Betis se enfrentan en los cuartos de final de la UEFA Europa League, en un cruce que promete intensidad y alto nivel competitivo. El equipo portugués busca seguir haciendo historia en el torneo, mientras que el conjunto andaluz quiere consolidarse como candidato al título.

El partido se jugará el miércoles 8 de abril desde las 18:45 en España y las 11:45 en Colombia. El estadio Municipal de Braga será el escenario del primer capítulo de esta serie, con dos equipos que mostraron regularidad y contundencia en las fases anteriores del certamen.

Dónde ver Sporting Braga vs Real Betis en TV y online

La transmisión del partido estará disponible en distintas plataformas según el país.

España: M+ Liga de Campeones 2 (M61 y Orange 117), en Movistar Plus+

M+ Liga de Campeones 2 (M61 y Orange 117), en Movistar Plus+ Colombia y resto de Sudamérica: ESPN 3 en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming

ESPN 3 en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming México: Claro Sports y DISNEY+ PREMIUM en streaming

Claro Sports y DISNEY+ PREMIUM en streaming Estados Unidos: Paramount+, TUDN, ViX Premium y DAZN.

A qué hora es Sporting Braga vs Real Betis de la Europa League, país por país

El compromiso se disputará en horario de tarde en Europa y mañana en América:

España: 18:45

Portugal: 17:45

Colombia: 11:45

Perú: 11:45

Ecuador: 11:45

México (CDMX): 10:45

Argentina: 13:45

Chile: 13:45

Estados Unidos (ET): 12:45

Estados Unidos (PT): 09:45.

Dónde se juega el partido de Real Betis este miércoles

El duelo se disputará en el estadio Municipal de Braga, recinto con capacidad para más de 30 mil espectadores y uno de los escenarios más modernos del fútbol portugués. El ambiente en este estadio suele ser determinante en noches europeas.

Cómo llegaron Sporting Braga y Real Betis a cuartos de final de la Europa League

Sporting Braga inició su recorrido en la segunda fase de clasificación, donde eliminó a Levski Sofia. Posteriormente superó a CFR Cluj y Lincoln Red Imps, logrando su clasificación a la fase de liga. En esa instancia ocupó la sexta casilla con 17 puntos en 8 partidos, consolidando su rendimiento. En los octavos de final eliminó a Ferencváros, asegurando su presencia en esta fase.

Real Betis, por su parte, terminó cuarto en la fase de liga con 17 puntos en 8 encuentros, mostrando regularidad y eficacia ofensiva. En los octavos de final dejó en el camino a Panathinaikos, confirmando su candidatura al título.

Probables alineaciones de Sporting Braga y Real Betis

Sporting Braga: Lukas Hornicek; Gustaf Lagerbielke, Sikou Niakaté, Paulo Oliveira; Víctor Gómez, Joao Moutinho, Florian Grillitsch, Gabri Martínez; Pau Víctor, Ricardo Horta y Fran Navarro. DT: Carlos Vicens.

Real Betis: Pau López; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan de Souza, Ricardo Rodríguez; Sofyan Amrabat, Marc Roca; Antony, Álvaro Fidalgo, Ez Abde; Cucho Hernández. DT: Manuel Pellegrini.

Designación arbitral

El árbitro principal será Félix Zwayer, de Alemania. En el VAR estará su compatriota Robert Schröder.

Ficha del partido Sporting Braga vs Real Betis

Competición: Cuartos de final – UEFA Europa League

Fecha: Miércoles 8 de abril

Hora: 18:45 (España) – 11:45 (Colombia)

Estadio: Municipal de Braga

Capacidad: Más de 30.000 espectadores

Árbitro: Félix Zwayer (Alemania)

VAR: Robert Schröder