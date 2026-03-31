Bosnia e Italia se enfrentan en un partido determinante del repechaje europeo rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El compromiso definirá cuál de las dos selecciones mantiene viva la ilusión de disputar la próxima Copa del Mundo, en un cruce que promete intensidad y máxima exigencia competitiva.

El encuentro se jugará el martes 31 de marzo desde las 19:45 en España y las 13:45 en Colombia. La cita corresponde a la fase decisiva organizada por la UEFA, instancia que ofrece una última oportunidad a equipos que no lograron el cupo directo en la eliminatoria regular.

Dónde ver Bosnia vs Italia en TV y online

La transmisión del partido estará disponible en distintas plataformas internacionales.

España: UEFA.TV (streaming online)

UEFA.TV (streaming online) Colombia y resto de Sudamérica: ESPN en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming.

ESPN en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming. México: SKY Sports

SKY Sports Estados Unidos: ViX Premium.

Estas opciones permiten seguir el encuentro tanto en televisión tradicional como en servicios digitales.

A qué hora es el repechaje entre Bosnia vs Italia país por país

El duelo se disputará en horario europeo de tarde-noche y en la franja del mediodía en América:

España: 19:45

Bosnia: 19:45

Italia: 19:45

Colombia: 13:45

Perú: 13:45

Ecuador: 13:45

México (CDMX): 12:45

Argentina: 15:45

Chile: 15:45

Estados Unidos (ET): 14:45

Estados Unidos (PT): 11:45.

Dónde se juega el repechaje entre Bosnia e Italia

El compromiso se disputará en el estadio Bilino Polje, en Zenica (Bosnia), recinto con capacidad para aproximadamente 15 mil espectadores. El ambiente local puede convertirse en un factor determinante para el conjunto bosnio en este duelo decisivo.

Cómo llegaron Bosnia e Italia al repechaje

Bosnia finalizó segunda en el Grupo H de la eliminatoria europea, solo superada por Austria. Disputó 8 partidos y perdió únicamente uno, mostrando consistencia a lo largo del proceso clasificatorio. En la siguiente fase del repechaje eliminó a Gales tras imponerse en la tanda de penaltis como visitante, resultado que le permitió avanzar a esta instancia definitiva.

Italia, por su parte, terminó segunda en el Grupo I, superada por Noruega. Jugó 8 partidos y ganó 6, acumulando una campaña sólida aunque insuficiente para lograr el cupo directo. En la ronda anterior del repechaje derrotó a Irlanda del Norte por 2-0, consolidando su presencia en esta fase crucial.

Probables alineaciones de Bosnia e Italia

Bosnia: Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac; Amar Memic, Ivan Sunjic, Benjamin Tahirovic, Kerim Alajbegovic; Ermedin Demirovic y Edin Dzeko. DT: Sergej Barbarez.

Italia: Gianluigi Donnarumma; Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori; Matteo Politano, Nicolo Barella, Manuel Locatelli, Sandro Tonali, Federico Dimarco; Moise Kean y Mateo Retegui. DT: Gennaro Gattuso.

Ficha del partido Bosnia vs Italia

Competición: Repechaje europeo rumbo al Mundial 2026

Fecha: Martes 31 de marzo

Hora: 19:45 (España) – 13:45 (Colombia)

Estadio: Bilino Polje, Zenica

Capacidad: 15.000 espectadores

Entrenadores: Sergej Barbarez (Bosnia) – Gennaro Gattuso (Italia).