Bologna y Aston Villa vuelven a cruzarse en un duelo que ya tiene antecedentes recientes y que ahora sube de nivel en los cuartos de final de la Europa League. En su primer enfrentamiento de la temporada, disputado en Birmingham, un gol tempranero de John McGinn marcó la diferencia en un partido muy equilibrado. Ahora, con mucho más en juego, ambos equipos llegan con argumentos sólidos para pelear por un lugar en semifinales.

El conjunto italiano viene de superar una serie electrizante ante la Roma, mostrando carácter en escenarios de alta tensión, mientras que el equipo inglés dejó en el camino al Lille con autoridad, destacándose por su orden defensivo y contundencia ofensiva. Todo está servido para una llave que promete intensidad, táctica y emociones fuertes.

Bologna vs Aston Villa: canales TV y plataformas Online HOY EN VIVO

Colombia: 2:00 p.m. | ESPN y Disney +

España: 9:00 p.m. | M+ Liga de Campeones

Italia: 9:00 p.m. | Sky Sports

México: 1:00 p.m. | ESPN y Claro Sports

Brasil: 4:00 p.m. | CazéTV

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Argentina: 4:00 p.m. | ESPN y Disney +

Antecedentes recientes entre Bologna y Aston Villa

Estos equipos ya se enfrentaron en la fase de grupos, con victoria 1-0 para el Bologna en Villa Park gracias a un tanto de John McGinn, en un partido donde Łukasz Skorupski también fue protagonista al atajar un penalti a Ollie Watkins.

El historial cercano muestra un patrón llamativo: McGinn ha sido decisivo en estos cruces, ya que también marcó en un triunfo previo del Aston Villa por 2-0 en Champions. Detalles que alimentan una rivalidad reciente que ahora tendrá un nuevo capítulo en territorio italiano.

Así llegan a los cuartos de final de la Europa League

El Bologna alcanzó esta instancia tras eliminar a la Roma en una serie vibrante que terminó 5-4 en el global, incluyendo un inolvidable 4-3 en la vuelta tras la prórroga. Antes, había dejado en el camino al Brann, consolidando una campaña que combina carácter y eficacia.

Por su parte, el Aston Villa mostró una versión más controlada y sólida. Superó al Lille con un global de 3-0 y fue uno de los equipos más consistentes de la fase de liga, donde sumó 21 puntos tras ganar siete de sus ocho partidos.

Declaraciones que anticipan una serie muy cerrada

El técnico del Bologna, Vincenzo Italiano, fue claro sobre el desafío:

«Es un reto difícil, pero tenemos que demostrar de qué estamos hechos. El partido de ida es crucial, porque marca la pauta para la vuelta».

Por el lado inglés, Unai Emery también dejó un mensaje de respeto:

«Las posibilidades de clasificación son del 50%. Debemos ser resistentes cuando nos presionen y pacientes cuando no tengamos el balón».

Datos clave del partido

Es el segundo enfrentamiento entre ambos en esta temporada europea.

Bologna no ha ganado en cinco duelos ante clubes ingleses en torneos UEFA.

Aston Villa nunca ha ganado en Italia frente a equipos de ese país.

El equipo inglés llega con una de las mejores defensas del torneo.

La serie enfrenta estilos: intensidad italiana vs orden táctico inglés.

Bologna vs Aston Villa: probables alineaciones

Bologna:

Ravaglia

João Mário, Casale, Jhon Lucumí, Miranda

Ferguson, Freuler, Pobega

Bernardeschi, Santiago Castro, Rowe

Entrenador: Vincenzo Italiano

Aston Villa:

Emiliano Martínez

Cash, Konsa, Torres, Digne

Onana, Tielemans, McGinn

Rogers, Emiliano Buendía y Watkins

Entrenador: Unai Emery

Una ida que puede marcar la serie

El duelo de ida en Italia será determinante para el desarrollo de la eliminatoria. El Bologna buscará hacerse fuerte en casa y romper su mala racha ante equipos ingleses, mientras que el Aston Villa intentará sostener su solidez y dar el primer golpe como visitante.

Con estilos distintos pero objetivos comunes, este cruce de Europa League promete ser uno de los más atractivos de la jornada.