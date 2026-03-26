Bolivia y Surinam se enfrentan en un partido decisivo del repechaje al Mundial 2026, en un cruce que definirá cuál de las dos selecciones mantiene viva la ilusión de disputar la próxima Copa del Mundo. El estadio BBVA de Monterrey será el escenario de este compromiso de alta tensión.

El encuentro se jugará el jueves 26 de marzo desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia. Se trata de un duelo correspondiente a la repesca internacional hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, instancia que ofrece una última oportunidad a selecciones de distintas confederaciones para asegurar su presencia en el torneo.

Dónde ver Bolivia vs Surinam en TV y online

La transmisión del partido estará disponible en distintas plataformas según el país.

España: DAZN

DAZN Colombia y resto de Sudamérica: WIN SPORTS y DSPORTS (canales 610 y 1610) en TV; WIN PLAY (streaming) y DGO (online).

WIN SPORTS y DSPORTS (canales 610 y 1610) en TV; WIN PLAY (streaming) y DGO (online). Bolivia: BOLIVIA TV, TIGO SPORTS, TUVES y ENTEL TV (plataforma digital)

BOLIVIA TV, TIGO SPORTS, TUVES y ENTEL TV (plataforma digital) México: TUDN y ViX+

TUDN y ViX+ Estados Unidos: FOX SPORTS, TELEMUNDO y PEACOCK.

A qué hora es el repechaje entre Bolivia y Surinam, país por país

El partido tendrá horario nocturno europeo y de tarde en América:

España: 21:00

Bolivia: 15:00

Surinam: 16:00

Colombia: 15:00

Perú: 15:00

Ecuador: 15:00

México (CDMX): 14:00

Argentina: 17:00

Chile: 17:00

Estados Unidos (ET): 16:00

Estados Unidos (PT): 13:00.

Dónde se juega el partido del repechaje entre Bolivia y Surinam

El compromiso se disputará en el estadio BBVA de Monterrey, recinto con capacidad para más de 53 mil espectadores. El escenario neutral agrega un elemento estratégico adicional, ya que ninguno de los dos equipos contará con la ventaja plena de localía tradicional.

Cómo llegaron Bolivia y Surinam al repechaje del Mundial 2026

Bolivia alcanzó esta instancia tras finalizar en el séptimo puesto de la Eliminatoria sudamericana. Sumó 20 puntos en 18 partidos, con 6 victorias y 10 derrotas. Su campaña fue irregular, pero logró mantenerse dentro de la zona que otorga acceso al repechaje intercontinental.

Surinam, por su parte, llega desde la Concacaf. En la primera fase ganó el Grupo F y posteriormente, en la etapa final, terminó segundo en el Grupo A, solo superado por Panamá. Su rendimiento competitivo le permitió asegurarse un lugar en esta instancia decisiva.

Probables alineaciones de Bolivia y Surinam

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Torrez, Roberto Carlos Fernández; Gabriel Villamíl, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Fernando Nava; Enzo Monteiro. DT: Óscar Villegas.

Surinam: Etienne Vaessen; Liam van Gelderen, Myenty Abena, Melayro Bogarde, Shaquille Pinas; Dion Malone, Kenneth Paal, Denzel Jubitana; Gyrano Kerk, Sheraldo Becker y Joël Piroe. DT: Henk ten Cate.

Ficha del partido Bolivia vs Surinam

Competición: Repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026

Fecha: Jueves 26 de marzo

Hora: 21:00 (España) – 15:00 (Colombia)

Estadio: Estadio BBVA, Monterrey

Capacidad: Más de 53.000 espectadores.

Entrenadores: Óscar Villegas (Bolivia) – Henk ten Cate (Surinam).