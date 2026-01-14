Millonarios y Boca Juniors se enfrentan en un amistoso internacional que despierta enorme expectativa en Sudamérica. El cruce entre dos clubes históricos servirá como prueba de alto nivel en plena pretemporada y tendrá como escenario uno de los estadios más emblemáticos del continente. Más allá de no ser un partido oficial, el contexto, la rivalidad y la magnitud de los protagonistas lo convierten en un evento de alto interés.

Para Millonarios, este compromiso representa otra oportunidad de medirse ante un rival de jerarquía internacional tras la caída ante River Plate del fin de semana, mientras que Boca Juniors utilizará el duelo para seguir ajustando su idea de juego frente a su público. El partido también genera atención por las nóminas anunciadas y por el atractivo de ver a ambos equipos en un escenario tan exigente como La Bombonera.

Cuándo se juega Millonarios vs Boca Juniors en La Bombonera

El amistoso entre Millonarios FC y Boca Juniors se disputará el miércoles 14 de enero, en los siguientes horarios:

Argentina: 19:00

19:00 Colombia: 17:00

El encuentro hace parte de la agenda internacional de preparación de ambos clubes de cara a sus respectivas competencias oficiales.

Dónde ver Millonarios vs Boca Juniors en TV y online

El partido contará con transmisión oficial en plataformas digitales y televisión por suscripción:

Colombia y el resto de Sudamérica: Disney+ Premium

Argentina: ESPN Premium Disney+ Premium.



Dónde se juega el amistoso internacional de Millonarios y Boca

El compromiso se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, conocido mundialmente como La Bombonera. Ubicado en Buenos Aires, este estadio tiene capacidad para más de 57.000 espectadores y es reconocido por el ambiente intenso que genera su afición, incluso en partidos de carácter amistoso.

Para Millonarios, jugar en este escenario representa una experiencia especial, mientras que para Boca Juniors es una oportunidad de reencontrarse con su hinchada en un partido internacional.

A qué hora es el partido de Boca y Millonarios, en otros países

Además de Argentina y Colombia, estos son algunos horarios destacados:

Chile, Bolivia, Venezuela: 18:00

18:00 Perú, Ecuador: 17:00

17:00 México (CDMX): 16:00

16:00 Estados Unidos (Este): 17:00

17:00 España: 23:00.

Probable formación de Boca Juniors ante Millos

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. DT. Claudio Úbeda.

Probable formación de Millonarios en La Bombonera

Diego Novoa; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Álex Moreno Paz, Danovis Banguero; Mateo García, Stiven Vega, David Mackálister Silva; Carlos Darwin Quintero y Leonardo Castro. DT. Hernán Torres.

Homenaje especial a Miguel Ángel Russo en la Bombonera

El amistoso entre Millonarios y Boca Juniors también tendrá un sentido emotivo: será un homenaje a Miguel Ángel Russo, recientemente fallecido. Dos clubes en los que el entrenador argentino dejó una huella profunda se encontrarán en un duelo de preparación que trascenderá lo deportivo y se convertirá en un acto de memoria y reconocimiento.

La Bombonera, con público del CABJ, será el escenario del tributo. Antes y durante el partido se realizarán gestos conmemorativos para recordar la trayectoria y el legado de Russo, un técnico respetado por su liderazgo, su vínculo con los planteles y su capacidad para marcar época en los equipos que dirigió. Que Boca Juniors y Millonarios compartan este homenaje refuerza el carácter simbólico del encuentro y le añade un valor especial a un amistoso que, por esta razón, tendrá un clima distinto y profundamente significativo.