Boca Juniors recibe a Instituto de Córdoba por la Fecha 12 de la Liga Profesional Argentina en un duelo clave para la Zona A. El Xeneize necesita reencontrarse con el triunfo ante su público, mientras que la Gloria llega motivada tras una victoria importante.

El partido se disputará el domingo 22 de marzo desde las 20:00 en Argentina y las 18:00 en Colombia. El escenario será La Bombonera, donde Boca intentará cortar su racha de empates como local y escalar posiciones tanto en la tabla de su zona como en la clasificación anual.

Dónde ver Boca vs Instituto EN VIVO por TV y streaming

El encuentro contará con transmisión oficial en distintos países y plataformas.

Argentina: Se podrá ver por ESPN Premium , señal incluida en el Pack Fútbol que se puede contratar a través de: Flow, Telecentro Play y DGO.

Se podrá ver por , señal incluida en el Pack Fútbol que se puede contratar a través de: Flow, Telecentro Play y DGO. Colombia y el resto de Sudamérica: La transmisión será por ESPN en televisión y también vía streaming en DISNEY+ Premium .

La transmisión será por en televisión y también vía streaming en . México: Disponible en DISNEY+ Premium y Fanatiz .

Disponible en y . Estados Unidos: Se podrá seguir en Fanatiz y Fubo Sports.

A qué hora juega Boca vs Instituto país por país

Estos son los horarios destacados del partido:

Argentina : 20:00

: 20:00 Colombia : 18:00

: 18:00 Perú : 18:00

: 18:00 Ecuador : 18:00

: 18:00 Chile : 20:00

: 20:00 Uruguay : 20:00

: 20:00 Brasil : 20:00

: 20:00 México (CDMX) : 17:00

: 17:00 Estados Unidos (Este) : 18:00

: 18:00 España: 00:00 (lunes).

Dónde se juega el partido de Boca este domingo

El duelo se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, en Buenos Aires. Con capacidad para más de 50 mil espectadores, es uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol argentino.

El árbitro designado para el encuentro es Leandro Rey Hilfer, quien tendrá la responsabilidad de conducir un partido con implicaciones directas en la lucha por la clasificación.

Probables formaciones de Boca e Instituto

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Instituto de Córdoba: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Gastón Lodico, Gustavo Abregú, Alex Luna; Franco Jara y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

Así llegan Boca e Instituto al partido

Boca viene de empatar ante Unión y acumuló cuatro igualdades consecutivas como local. Con 14 puntos, se ubica sexto en la Zona A y 14° en la tabla anual, actualmente fuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales. La necesidad de sumar de a tres en casa es clave para no complicar su panorama en el tramo final de la fase regular.

Instituto, por su parte, llega tras un valioso triunfo 2-1 ante Independiente, resultado que lo metió nuevamente en la pelea por los puestos de clasificación a los octavos de final. Con 11 puntos, ocupa la posición 12 en la Zona A, pero una victoria en La Bombonera lo dejaría con la misma cantidad de unidades que Boca, reconfigurando la tabla y la lucha por los cupos.

Ficha del partido: Boca vs Instituto