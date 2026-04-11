Boca Juniors recibe a Independiente por la Fecha 14 de la Liga Profesional Argentina en un cruce con historia y peso específico en la tabla. El Xeneize atraviesa un buen momento y quiere sostener su racha ante uno de los rivales tradicionales del fútbol argentino.

El partido se jugará el sábado 11 de abril desde las 19:30 en Argentina y las 17:30 en Colombia. El escenario será el Estadio La Bombonera, donde Boca buscará consolidarse en la parte alta de la Zona A frente a un Independiente que llega fortalecido tras ganar el clásico de Avellaneda.

Dónde ver Boca vs Independiente EN VIVO por TV y streaming

El clásico contará con transmisión oficial en diferentes señales y plataformas digitales.

Argentina: Se podrá ver por ESPN Premium y TNT Sports, señales incluidas en el Pack de Fútbol que se puede contratar a través de: Flow, Telecentro Play y DGO.

Colombia y el resto de Sudamérica: La transmisión será por ESPN 5 en televisión y también en DISNEY+ Premium vía streaming.

A qué hora es Boca vs Independiente país por país

Estos son los horarios destacados del encuentro:

Argentina : 19:30

: 19:30 Colombia : 17:30

: 17:30 Perú : 17:30

: 17:30 Ecuador : 17:30

: 17:30 Chile : 19:30

: 19:30 Uruguay : 19:30

: 19:30 Brasil : 19:30

: 19:30 México (CDMX) : 16:30

: 16:30 Estados Unidos (Este) : 17:30

: 17:30 España: 23:30

Dónde se juega el clásico entre Boca e Independiente este sábado

El duelo se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, en Buenos Aires. Es uno de los escenarios más emblemáticos del país y suele ofrecer un marco intenso en partidos de alta convocatoria.

El árbitro designado para el encuentro es Andrés Merlos, quien tendrá la responsabilidad de dirigir un compromiso con antecedentes de alta exigencia.

Probables formaciones de Boca e Independiente

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Ander Herrera, Tomás Belmonte, Tomás Aranda; Milton Giménez y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Ignacio Malcorra; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Facundo Valdez. DT: Gustavo Quinteros.

Así llegan Boca e Independiente al clásico de la liga argentina

Boca atraviesa un momento sólido. Viene de conseguir tres triunfos consecutivos y acumula diez partidos sin perder. Actualmente es tercero en la Zona A con 20 puntos y se ubica séptimo en la tabla anual, lo que le permite mantenerse en zona competitiva de cara a la clasificación a copas internacionales.

Independiente llega fortalecido tras imponerse en el clásico de Avellaneda frente a Racing Club, resultado que renovó la confianza del equipo dirigido por Gustavo Quinteros. El Rojo buscará trasladar ese envión anímico a La Bombonera en un partido que puede impactar directamente en la tabla.

Historial del clásico entre Boca e Independiente

El historial entre ambos equipos es uno de los más extensos del fútbol argentino. Desde el 28 de mayo de 1911, durante la etapa amateur, se disputaron 228 encuentros oficiales:

Boca ganó 80 partidos

Empataron en 72 ocasiones

Independiente obtuvo 76 victorias

Los números reflejan la paridad histórica de un duelo tradicional que sigue sumando capítulos en la Liga Profesional Argentina.

Ficha del partido: Boca vs Independiente