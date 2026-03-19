Real Betis recibe a Panathinaikos en el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League, en una eliminatoria que llega con ventaja mínima para el conjunto griego. El estadio La Cartuja será el escenario de una noche determinante para definir el clasificado a la siguiente ronda.

El compromiso se disputará el jueves 19 de marzo desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia. Con capacidad para 70 mil espectadores, el recinto sevillano promete un ambiente intenso en el intento del Betis por remontar el marcador adverso conseguido en Atenas.

Dónde ver Real Betis vs Panathinaikos en TV y online

La transmisión del encuentro estará disponible en distintas plataformas internacionales.

España: M+ Liga de Campeones (M60 y Orange 115), M+ Liga de Campeones 3 (M62 y Orange 118), M+ Liga de Campeones 4 (M180 y Orange 119) y LaLiga TV Bar.

M+ Liga de Campeones (M60 y Orange 115), M+ Liga de Campeones 3 (M62 y Orange 118), M+ Liga de Campeones 4 (M180 y Orange 119) y LaLiga TV Bar. Colombia y resto de Sudamérica: ESPN en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming.

ESPN en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming. México: ESPN 2 en TV y DISNEY+ PREMIUM en línea

ESPN 2 en TV y DISNEY+ PREMIUM en línea Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, Univision Now y ViX.

A qué hora es Real Betis vs Panathinaikos país por país

El duelo se jugará en horario estelar europeo y en la tarde del continente americano:

España: 21:00

Grecia: 22:00

Colombia: 15:00

Perú: 15:00

Ecuador: 15:00

México (CDMX): 14:00

Argentina: 17:00

Chile: 17:00

Estados Unidos (ET): 15:00

Estados Unidos (PT): 12:00.

Dónde se juega el partido de Real Betis por la Europa League

El encuentro se disputará en el estadio La Cartuja, en Sevilla, con capacidad para 70 mil espectadores. Es un escenario de grandes eventos en el fútbol español y será el fortín en el que el Betis intentará revertir la eliminatoria.

Cómo quedó el partido de ida entre Panathinaikos y Real Betis

El partido de ida se jugó el 12 de marzo en Atenas y terminó con victoria del Panathinaikos por 1-0. El único gol del encuentro lo marcó Vicente Taborda en los últimos minutos, tras convertir un penalti decisivo.

Ese resultado obliga al conjunto dirigido por Manuel Pellegrini a buscar la victoria por más de un gol en casa para avanzar de manera directa, mientras que el equipo griego intentará defender su ventaja. Panathinaikos, bajo la conducción de Rafa Benítez, buscará orden táctico y solidez defensiva para resistir la presión en territorio español.

Probables alineaciones de Real Betis y Panathinaikos

Real Betis: Pau López; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Natan de Souza, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Álvaro Fidalgo, Pablo Fornals; Antony, Abde Ezzalzouli y Cucho Hernández. DT: Manuel Pellegrini.

Panathinaikos: Alban Lafont; Giorgos Katris, Sverrir Ingasson, Ahmed Touba; Davide Calabria, Anastasios Bakasetas, Renato Sanches, Vicente Taborda, Milos Pantovic y Andrews Tetteh. DT: Rafa Benítez.

Ficha del partido Real Betis vs Panathinaikos

Competición: Octavos de final de la UEFA Europa League

Fecha: Jueves 19 de marzo

Hora: 21:00 (España) – 15:00 (Colombia)

Estadio: La Cartuja, Sevilla

Capacidad: 70.000 espectadores

Resultado de ida: Panathinaikos 1-0 Real Betis

Entrenadores: Manuel Pellegrini (Real Betis) – Rafa Benítez (Panathinaikos).