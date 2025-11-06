La Europa League 2025-26 regresa este jueves 6 de noviembre con uno de los encuentros más atractivos de la jornada. El Real Betis recibe al Olympique de Lyon en el Estadio La Cartuja de Sevilla, por la Jornada 4 de la fase de grupos. El partido comenzará a las 21:00 (hora de España) y 15:00 (hora de Colombia), con transmisión internacional en múltiples plataformas.

Ambos equipos llegan en muy buen momento. El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini mantiene el invicto y quiere sumar su segundo triunfo en el torneo para acercarse a la clasificación. El Lyon, en cambio, busca prolongar su campaña perfecta y asegurar el liderato del grupo, tras tres victorias consecutivas y una sólida estructura defensiva que todavía no ha recibido goles.

Dónde ver Real Betis vs Lyon en TV y online

El compromiso entre Real Betis y Olympique Lyonnais podrá verse en distintas plataformas según el país:

España: transmisión por Movistar Plus+ (M7: VER PARTIDO) , M+ Liga de Campeones (M60 O115) , M+ Liga de Campeones 3 (M62 O118) y LaLiga TV Bar , todos disponibles en la plataforma Movistar Plus+ .

transmisión por , , y , todos disponibles en la plataforma . Colombia y el resto de Sudamérica: transmisión televisiva por ESPN y opción de streaming online en DISNEY+ .

transmisión televisiva por y opción de streaming online en . México: a través de TNT Sports .

a través de . Estados Unidos: el juego estará disponible en TUDN, PARAMOUNT+ y ViX, con opciones en inglés y español.

Dónde se juega el partido de Real Betis en la Europa League

El escenario del encuentro será el Estadio La Cartuja de Sevilla, uno de los recintos más modernos de España, con una capacidad aproximada de 70.000 espectadores. Este estadio se ha convertido en sede habitual de partidos internacionales y encuentros de gran relevancia para el Real Betis, que suele trasladar allí sus compromisos europeos por su mayor aforo y atmósfera.

La expectativa es alta entre los aficionados verdiblancos, que han respondido con entusiasmo a la buena campaña del equipo en Europa. Se espera un lleno casi total para alentar al conjunto andaluz en su intento de detener el paso perfecto de los franceses.

A qué hora ver Real Betis vs Lyon, país por país

España: 21:00

21:00 Colombia, Perú y Ecuador: 15:00

15:00 México: 14:00

14:00 Argentina, Chile y Uruguay: 17:00

17:00 Estados Unidos (Este): 16:00

16:00 Reino Unido: 20:00

20:00 Francia, Alemania e Italia: 21:00

Así llegan Real Betis y Olympique Lyon a la Jornada 4 de Europa League

Real Betis ocupa actualmente la casilla 16 de la clasificación general con 5 puntos en tres jornadas. El equipo de Manuel Pellegrini se mantiene invicto, aunque solo ha conseguido una victoria. Ganó en Bulgaria ante el Ludogorets (0-2) y empató con Nottingham Forest (2-2) y KRC Genk (0-0).

Por su parte, el Olympique Lyonnais llega como uno de los equipos más en forma del torneo. Marcha tercero en la tabla general con 9 puntos de 9 posibles tras vencer a Utrecht (0-1), Salzburgo (2-0) y FC Basel (2-0). El conjunto francés, dirigido por Paulo Fonseca, aún no ha recibido goles en esta edición del certamen y presume de una de las defensas más sólidas del campeonato.

Probables alineaciones del partido

Real Betis: Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Valentín Gómez; Sergi Altimira, Marc Roca; Antony, Rodrigo Riquelme, Ez Abde; Cédric Bakambu. DT: Manuel Pellegrini.

Olympique Lyonnais: Dominik Greif; Ainsley Maitland-Niles, Ruben Kluivert, Moussa Niakhaté, Abner; Tanner Tessman, Mathys De Carvalho; Khalis Merah, Adam Karabec, Afonso Moreira; Martín Satriano. DT: Paulo Fonseca.

El Betis podría mantener la base que utilizó en el empate ante Genk, con la inclusión de Antony y Bakambu en la delantera, buscando más presencia ofensiva. En el Lyon, Fonseca no tiene motivos para alterar un once que ha sido garantía de resultados, con Niakhaté como líder en defensa y Karabec como cerebro del mediocampo.