La Europa League entra en su jornada decisiva y Real Betis afronta un partido clave en Sevilla frente al Feyenoord, en un duelo correspondiente a la Jornada 8 del certamen continental. El equipo verdiblanco llega con la clasificación bien encaminada, mientras que el conjunto neerlandés necesita sumar para mantener vivas sus opciones en la competencia.

El partido se disputará el jueves 29 de enero, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, en un escenario especial para el Betis en esta fase del torneo. A continuación, todos los detalles sobre dónde ver el partido en TV y online, el estadio, las probables alineaciones, el momento de ambos equipos en la tabla y las bajas confirmadas del conjunto español.

Horario de Real Betis vs Feyenoord, país por país

España: 21:00

21:00 Colombia: 15:00

15:00 México (CDMX): 14:00

14:00 Argentina / Chile / Uruguay: 17:00

17:00 Estados Unidos (ET): 15:00

Dónde ver Real Betis vs Feyenoord de la Europa League en TV y online

España: M+ Liga de Campeones (Movistar Plus+ dial 60 / Orange 115), M+ Liga de Campeones 3 (Movistar Plus+ dial 62 / Orange 118) y LaLiga TV Bar.

Colombia y el resto de Sudamérica: ESPN 3 en TV y Disney+ Premium de manera online.

Estados Unidos: DAZN y Paramount+.

Dónde se juega el partido de Real Betis por la Europa League

El encuentro se disputará en el estadio La Cartuja, en Sevilla, un recinto con capacidad para cerca de 70.000 espectadores. Aunque no es el estadio habitual del Betis, ha sido elegido como sede para este compromiso europeo y ofrece un aforo amplio que puede influir en el ambiente del partido.

Cómo llegan Real Betis y Feyenoord a la Jornada 8 de la Europa League

Real Betis llega a esta jornada ubicado en la octava posición de la tabla con 14 puntos en siete partidos. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini solo ha perdido un encuentro en el torneo y ha mostrado regularidad a lo largo de la fase. Un buen resultado en Sevilla le permitiría cerrar esta etapa con tranquilidad y confirmar su lugar entre los equipos que avanzan sin sobresaltos.

Feyenoord, en contraste, atraviesa una campaña irregular en Europa. El equipo neerlandés ocupa la posición 26 con 6 puntos, un registro que lo obliga a buscar puntos en esta última fecha para no despedirse anticipadamente del certamen. La visita a Sevilla representa un reto mayúsculo, tanto por el contexto como por la necesidad de resultados.

Probables alineaciones del partido definitivo en la Europa League

Real Betis: Pau López; Ángel Ortiz, Diego Llorente, Natan de Souza, Ricardo Rodríguez; Sergi Altimira, Nelson Deossa, Pablo Fornals, Antony, Abde Ezzalzouli; Cédric Bakambu. DT: Manuel Pellegrini.

Feyenoord: Timon Wellenreuther; Jordan Lotomba, Thijs Kraaijeveld, Jan Plug, Jordan Bos; Kwang In-beom, Luciano Valente; Anis Hadj Moussa, Oussama Targhalline, Leo Sauer; Casper Tengstedt. DT: Robin van Persie.

Las bajas del Real Betis para el partido

El conjunto verdiblanco afrontará este compromiso con ausencias importantes. La lesión de Isco Alarcón se mantiene y el mediocampista no estará disponible durante estos primeros meses de 2026. Tampoco podrá contar con Cucho Hernández, quien sufrió una lesión muscular en el partido ante el Real Oviedo.

A estas ausencias se suman Héctor Bellerín, Junior Firpo, Sophian Amrabat, Rodrigo Riquelme y Giovani Lo Celso, todos fuera de la convocatoria por distintas molestias físicas, lo que obliga a Pellegrini a ajustar su esquema y la rotación de piezas.

Ficha del partido: Real Betis vs Feyenoord