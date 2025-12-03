La Copa de Alemania continúa con un duelo imperdible entre Union Berlin y un Bayern Múnich que cuenta con un Luis Díaz en altísimo nivel. El partido corresponde a los octavos de final y se jugará este miércoles 3 de diciembre, desde las 14:45 en Colombia y 20:45 en España y Alemania.

Bayern Múnich llega con la obligación de seguir avanzando en una competición que históricamente domina, mientras que Union Berlin buscará dar la sorpresa en su estadio, uno de los escenarios más particulares e intensos del fútbol alemán. Con Luis Díaz como una de sus grandes figuras, el encuentro promete emociones desde el inicio.

Dónde ver Union Berlin vs Bayern Múnich: TV y plataformas online

Dependiendo del país, el partido contará con estas transmisiones oficiales:

Colombia y resto de Sudamérica: Disney+ Premium (online).

(online). México: ESPN 2 y Disney+.

España: GOL y GolStadium.

Estados Unidos: ESPN App y Fubo Sports.

Detalles del partido: Union Berlin vs Bayern Múnich

Competencia: Copa de Alemania – Octavos de final

Estadio: Stadion An der Alten Försterei (Berlín, Alemania)

Fecha: Miércoles 3 de diciembre de 2025

Hora: 14:45 en Colombia | 20:45 en España

Transmisión TV: GOL (España), ESPN 2 (México)

Transmisión online: Disney+ Premium (Sudamérica y México), ESPN App y Fubo Sports (Estados Unidos).

Estadio del partido del Bayern Múnich en Copa de Alemania: un escenario de mucha mística

El encuentro se disputará en el Stadion An der Alten Försterei, casa del Union Berlin, un estadio con capacidad para 8.000 espectadores en su forma tradicional de pie. Es uno de los recintos más particulares del fútbol europeo, famoso por su atmósfera ruidosa, cercana y de presión constante hacia los rivales. Para Union Berlin, jugar en su hogar es un verdadero plus.

Horario del partido Union Berlin vs Bayern Múnich en varios países

Colombia, Perú, Ecuador: 14:45

14:45 Venezuela, Bolivia: 15:45

15:45 Argentina, Uruguay, Chile, Brasil: 16:45

16:45 México: 13:45

13:45 Estados Unidos: 14:45 ET | 11:45 PT | 13:45 CT

14:45 ET | 11:45 PT | 13:45 CT España, Alemania, Francia, Italia: 20:45

20:45 Reino Unido: 19:45

Cómo llegaron Bayern Múnich y Union Berlin a los octavos de final de la Copa de Alemania

El equipo berlinés avanzó con autoridad en la primera fase al golear 0-5 al FC Gütersloh, y posteriormente superó 2-1 al Arminia Bielefeld. Su desempeño ha sido sólido, combinando eficacia ofensiva con un orden defensivo que será clave ante el rival más difícil del torneo.

Entretanto el Bayern Múnich tuvo que esforzarse en su debut, venciendo 2-3 a Wehen Wiesbaden. En la siguiente ronda, superó con claridad 1-4 al FC Köln, mostrando su capacidad goleadora y la profundidad de su plantilla. El Bayern llega como favorito, pero consciente de los desafíos que implica visitar Berlín.

Luis Díaz en la temporada con Bayern Múnich y números en la Copa de Alemania

El colombiano vive un momento excepcional desde su llegada al Bayern Múnich. En lo que va de la temporada acumula:

19 partidos

13 goles

6 asistencias

Ya brilló en la Copa de Alemania: marcó y asistió en la victoria frente al FC Köln en la ronda previa. Su velocidad, desequilibrio y capacidad para definir lo convierten en una de las grandes amenazas para la defensa de Union Berlin.