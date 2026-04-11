La Bundesliga entra en una fase determinante y el líder vuelve a escena. St. Pauli recibe a Bayern Munich en un partido con objetivos muy distintos: uno pelea por mantenerse fuera de la zona roja y el otro por consolidar el título.

El duelo también tiene atención especial en Colombia por la presencia de Luis Díaz, quien continúa sumando protagonismo en su primera temporada en Alemania. El extremo es una pieza clave del esquema bávaro y llega con cifras que lo respaldan como uno de los jugadores más determinantes del campeonato.

¿Cuándo se juega St. Pauli vs Bayern Múnich?

El partido se disputará el sábado 11 de abril, con inicio programado para las 18:30 en España y 11:30 en Colombia. Corresponde a la jornada 29 del calendario de la Bundesliga.

Dónde ver St. Pauli vs Bayern Múnich en TV y online

Estas son las opciones confirmadas para seguir el compromiso en vivo:

España: DAZN

DAZN Colombia y el resto de Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ Premium en streaming

ESPN en TV y Disney+ Premium en streaming México: Sky Sports, ESPN y Disney+ Premium

Sky Sports, ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: ESPN+ y Fubo Sports.

Horario del partido del Bayern con Luis Díaz, país por país

Estos son algunos de los horarios más consultados:

España y Alemania: 18:30

18:30 Colombia, Perú y Ecuador: 11:30

11:30 México (CDMX): 10:30

10:30 Argentina, Chile y Uruguay: 13:30

13:30 Estados Unidos (ET): 12:30

12:30 Estados Unidos (PT): 09:30

Dónde se juega el partido del Bayern este sábado

El compromiso se disputará en el Millerntor Stadion, ubicado en Hamburgo. El estadio tiene capacidad para más de 29.000 espectadores y es conocido por su ambiente intenso, especialmente en partidos ante rivales de gran jerarquía.

Cómo llegan Bayern y St. Pauli a la Jornada 29 de la Bundesliga

Después de 28 jornadas, el Bayern lidera la tabla con 73 puntos, nueve unidades por encima del segundo, Borussia Dortmund. La campaña del equipo bávaro ha sido sólida, con regularidad en ataque y consistencia defensiva.

St. Pauli, por su parte, ocupa la casilla 16 con 25 puntos, en una posición comprometida dentro de la clasificación. El equipo local necesita sumar para alejarse de la zona de descenso y enfrenta una prueba exigente ante el líder del campeonato.

Los números de Luis Díaz en la Bundesliga con Bayern Múnich

Luis Díaz continúa siendo uno de los jugadores más influyentes del torneo. En la Bundesliga, el colombiano completa 26 partidos, 2.165 minutos de acción, 15 goles y 11 asistencias.

Sus cifras reflejan impacto constante en el frente ofensivo. Participa tanto en la finalización como en la generación de juego, consolidándose como uno de los nombres propios de la temporada en Alemania.

Probable alineación del Bayern vs St. Pauli

El conjunto bávaro podría formar con:

Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz y Harry Kane.

Una alineación que combina equilibrio en el mediocampo y potencia ofensiva, con Díaz como uno de los principales referentes por banda.

Ficha del partido St. Pauli vs Bayern Múnich

Competición: Bundesliga – Fecha 29

Fecha: Sábado 11 de abril

Hora: 18:30 (España) | 11:30 (Colombia)

Estadio: Millerntor Stadion, Hamburgo

Capacidad: Más de 29.000 espectadores

Transmisión: DAZN (España), ESPN y Disney+ Premium (Sudamérica), Sky Sports y ESPN (México), ESPN+ y Fubo Sports (EE. UU.)