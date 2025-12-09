La fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26 entra en su etapa final con un duelo decisivo en Alemania. Bayern Múnich recibe a Sporting Clube de Portugal en un enfrentamiento clave para el posicionamiento entre los mejores equipos del torneo. Será un partido marcado por la potencia ofensiva de ambos clubes y la presencia de figuras como Harry Kane y Luis Javier Suárez, quien atraviesa un momento excepcional en Europa.

El encuentro se disputará el martes 9 de diciembre, desde las 18:45 en España y 12:45 en Colombia, en el imponente Allianz Arena, un escenario perfecto para una noche de Champions con capacidad para más de 75 mil espectadores.

Dónde ver Bayern vs Sporting Clube: TV y plataformas online

A nivel internacional, el duelo podrá seguirse a través de diferentes plataformas y señales oficiales:

España: Movistar+ y Movistar Liga de Campeones

Colombia y el resto de Sudamérica: ESPN (televisión) y DISNEY+ PREMIUM (online)

(televisión) y (online) México: HBO Max, FOX, Caliente TV y TNT Sports

HBO Max, FOX, Caliente TV y TNT Sports Estados Unidos: Paramount+ y ViX Premium.

Dónde se juega el partido del Bayern en la Champions League

El duelo se disputará en el Allianz Arena, en Múnich, uno de los estadios más modernos y emblemáticos del mundo. Su capacidad supera los 75 mil espectadores y suele ser un fortín para el Bayern en competiciones europeas.

Horario del partido país por país

Además de España y Colombia, así se verá el encuentro en otros puntos del mundo:

Alemania: 18:45

18:45 Portugal: 17:45

17:45 Argentina: 14:45

14:45 Chile: 14:45

14:45 México: 11:45

11:45 Estados Unidos (ET): 12:45

12:45 Inglaterra: 17:45

17:45 Italia: 18:45

18:45 Francia: 18:45

Probables alineaciones: Bayern y Sporting Clube

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Michael Olise, Lennart Karl, Serge Gnabry; Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Sporting Clube: Rui Silva; Maximiliano Araujo, Goncalo Inácio, Ousmane Diomande, Iván Fresneda; Joao Simoes, Morten Hjulmand; Geny Catamo, Francisco Trincao, Pedro Goncalves; Luis Javier Suárez. DT. Rui Borges

¿Por qué no juega Luis Díaz en este partido?

El colombiano Luis Díaz es baja confirmada para este compromiso. El extremo del Bayern está cumpliendo su segunda fecha de suspensión -y última- luego de la expulsión que sufrió frente al PSG por una infracción sobre Achraf Hakimi.

Lucho ha tenido un rendimiento destacado en la Champions League con 3 goles en 4 partidos, consolidándose como uno de los atacantes más determinantes del equipo bávaro en esta edición del torneo.

El presente de Luis Javier Suárez en Champions League

En el otro frente colombiano del partido, Luis Javier Suárez vive uno de los mejores momentos de su carrera. El delantero del Sporting Clube acumula:

24 partidos en la temporada

16 goles

5 partidos y 2 goles en Champions League

Su aporte ofensivo lo convierte en una de las principales amenazas del conjunto portugués para este duelo.

Así llegan Bayern y Sporting Clube en la Champions League

Los rendimientos en la fase de liga colocan a ambos equipos dentro del grupo de aspirantes a los duelos directos:

Bayern Múnich: tercero en la clasificación general con 12 puntos en 5 partidos . Solo lo superan Arsenal (15) y PSG (12, pero con una diferencia de gol superior).

tercero en la clasificación general con . Solo lo superan Arsenal (15) y PSG (12, pero con una diferencia de gol superior). Sporting Clube: octavo con 10 unidades, respondiendo con regularidad en un torneo exigente.

Ambos llegan con la clasificación bien encaminada, pero este partido puede definir posiciones clave para los cruces posteriores.