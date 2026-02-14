La Bundesliga continúa su calendario con un partido clave en la parte alta y baja de la tabla: Werder Bremen recibe al líder Bayern Munich en un duelo que promete intensidad y objetivos opuestos. Mientras el equipo bávaro defiende la cima, el conjunto local lucha por salir de la zona comprometida del campeonato.

El encuentro tendrá especial atención en Colombia por la presencia de Luis Díaz, quien atraviesa un gran momento en su primera temporada en Alemania. El extremo se ha consolidado como una de las figuras del torneo y vuelve a escena en un partido que puede ser determinante para la recta final de la competencia.

Cuándo se juega Werder Bremen vs Bayern de la Bundesliga

El partido se disputa el sábado 14 de febrero. El horario oficial es a las 15:30 en España y 9:30 en Colombia, en compromiso correspondiente a la jornada 22 del campeonato alemán.

Dónde ver Werder Bremen vs Bayern en TV y online

La transmisión del partido estará disponible en diferentes señales según el país:

España: DAZN

DAZN Colombia y el resto de Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ Premium en streaming

ESPN en TV y Disney+ Premium en streaming México: Sky Sports

Sky Sports Estados Unidos: ESPN Select y Fubo Sports.

Horario del partido del Bayern ante Werder Bremen, país por país

Estos son los horarios más consultados para el encuentro de Bundesliga:

España: 15:30

15:30 Alemania: 15:30

15:30 Colombia, Perú y Ecuador: 9:30

9:30 México (CDMX): 8:30

8:30 Argentina, Chile y Uruguay: 11:30

11:30 Estados Unidos (ET): 9:30

9:30 Estados Unidos (PT): 6:30.

Dónde se juega el partido de Luis Díaz con el Bayern este sábado

El escenario será el Weserstadion, estadio ubicado en la ciudad de Bremen. El recinto tiene capacidad para más de 42.000 espectadores y es uno de los escenarios tradicionales del fútbol alemán, reconocido por el ambiente cercano al campo y la presión que ejerce su hinchada.

Cómo llegan Bayern y Werder Bremen en la Bundesliga

Tras 21 jornadas, el Bayern se mantiene como líder del campeonato con 54 puntos, tres unidades por encima de su inmediato perseguidor. El equipo dirigido por Vincent Kompany ha sostenido una campaña sólida, destacándose por su producción ofensiva y la regularidad como visitante.

Werder Bremen, en contraste, atraviesa una temporada complicada. Se ubica en el puesto 16 con 19 puntos, en zona de riesgo, y necesita sumar para escapar de la parte baja de la tabla. El compromiso ante el líder representa una oportunidad para dar un golpe anímico y recortar distancias en la lucha por la permanencia.

Los números de Luis Díaz en la Bundesliga

Luis Díaz vive una campaña de alto impacto en la Bundesliga. En su primera temporada en la Primera División alemana suma 20 partidos, acumula 1.660 minutos en cancha y registra 13 goles y 9 asistencias.

Su aporte ofensivo lo ubica entre los jugadores más determinantes del torneo. No solo aporta goles, sino también desequilibrio por banda, generación de juego y participación constante en las jugadas decisivas del Bayern.

Probable alineación del Bayern Múnich

El conjunto bávaro podría formar con:

Manuel Neuer; Josip Stanisic, Kim Min-jae, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Lennart Karl, Jamal Musiala, Luis Díaz; Harry Kane.

Ficha del partido de Bayern München ante Werder Bremen

Competición: Bundesliga

Fecha: Sábado 14 de febrero

Hora: 15:30 (España) | 9:30 (Colombia)

Estadio: Weserstadion, Bremen

TV y streaming: DAZN (España), ESPN y Disney+ Premium (Sudamérica), Sky Sports (México), ESPN Select y Fubo Sports (EE. UU.)