La Fecha 13 de la Bundesliga 2025-26 presenta uno de los duelos más atractivos del fin de semana: Stuttgart vs Bayern Múnich, un partido en el que el equipo de Vincent Kompany busca prolongar su dominio absoluto en la liga, mientras que los suabos pretenden frenar la racha del líder y afirmarse en puestos europeos.

El partido se disputará este sábado 6 de diciembre, desde las 9:30 a.m. en Colombia y 3:30 p.m. en España y Alemania, en el imponente MHP Arena, un estadio con capacidad para 55.000 espectadores. Además del atractivo propio del encuentro, la presencia de Luis Díaz como extremo titular del Bayern añade un interés especial para la afición colombiana.

Dónde ver Stuttgart vs Bayern Múnich en TV y online

La transmisión oficial del partido dependerá del país donde te encuentres:

Colombia y resto de Sudamérica: ESPN (TV) y DISNEY+ PREMIUM (online)

(TV) y (online) México: Sky Sports

España: Amazon Prime Video y DAZN

Estados Unidos: ESPN Deportes.

Detalles del partido: Stuttgart vs Bayern Múnich

Competencia: Bundesliga – Fecha 13

Estadio: MHP Arena (Stuttgart)

Fecha: Sábado 6 de diciembre de 2025

Hora: 15:30 en España | 09:30 en Colombia

Transmisión TV: ESPN, Sky Sports, DAZN

Transmisión online: DISNEY+, Amazon Prime Video

Horario del partido del Bayern, país por país

Colombia, Perú, Ecuador: 09:30

09:30 México (CDMX): 08:30

08:30 Venezuela, Bolivia: 10:30

10:30 Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay: 11:30

11:30 España – Alemania – Francia – Italia: 15:30

15:30 Reino Unido: 14:30

14:30 Estados Unidos: 09:30 ET | 06:30 PT

Estadio del encuentro del Bayern con Luis Díaz: MHP Arena

El partido tendrá lugar en el MHP Arena (Stuttgart), uno de los escenarios más modernos del fútbol alemán, con capacidad para 55.000 espectadores. Será el marco perfecto para un encuentro con altas expectativas, donde los locales intentarán frenar al líder invicto de la Bundesliga.

Cómo llegan Bayern Múnich y Stuttgart en la Bundesliga

Bayern Múnich vive un momento histórico:

34 puntos en 12 fechas

Invicto en la temporada

44 jornadas consecutivas como líder de la Bundesliga (récord absoluto)

Vincent Kompany ha logrado mantener un rendimiento casi perfecto, pese a lesiones importantes. Luis Díaz es una de las figuras del ataque, con un gran aporte en goles y desequilibrio. Sin embargo, el Bayern llega con bajas sensibles:

Alphonso Davies sigue fuera por rotura de ligamentos cruzados.

sigue fuera por rotura de ligamentos cruzados. Jamal Musiala continúa en recuperación tras una luxación de tobillo y fractura de peroné.

Stuttgart: sólido, competitivo y aferrado a la zona europea

El conjunto suabo ocupa el sexto lugar con 22 puntos. Ha mostrado regularidad y un estilo dinámico, pero afronta este duelo con varias bajas:

Luca Jaquez (muslo)

(muslo) Dan-Axel Zagadou (tendón)

(tendón) Yannik Keitel (problemas musculares)

(problemas musculares) Ermedin Demirovic (recuperación por lesión en el pie)

Probable formación del Bayern Múnich

Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane.