La Bundesliga 2025-26 avanza con un nuevo partido que genera expectativa por un motivo claro: la brillante temporada que vive el Bayern Múnich y la presencia del colombiano Luis Díaz, una de las figuras ofensivas del equipo bávaro. En esta ocasión, el líder absoluto del torneo recibe a un St. Pauli que lucha por salir de la parte baja de la tabla en un duelo de realidades opuestas.

El compromiso corresponde a la Fecha 12 y se disputará el sábado 29 de noviembre, desde las 9:30 a.m. en Colombia y 3:30 p.m. en España y Alemania, en el imponente Allianz Arena, un estadio con capacidad para más de 75 mil espectadores.

Dónde ver Bayern Múnich vs St. Pauli HOY: TV y transmisión online

Los aficionados del fútbol alemán tendrán distintas opciones según su país:

Colombia y resto de Sudamérica: ESPN (televisión) y DISNEY+ (online).

(televisión) y (online). México: Sky Sports

España: Amazon Prime Video y DAZN.

Estados Unidos: ESPN Deportes.

Estas señales cuentan con los derechos oficiales de la Bundesliga y permiten disfrutar del partido en HD desde cualquier dispositivo.

Detalles del partido: Bayern Múnich vs St. Pauli

Competencia: Bundesliga 2025-26 – Fecha 12

Estadio: Allianz Arena (Múnich, Alemania)

Fecha: Sábado 29 de noviembre de 2025

Hora: 9:30 en Colombia | 15:30 en España y Alemania

Transmisión TV: ESPN (Sudamérica), Sky Sports (México), Amazon Prime Video y DAZN (España)

Transmisión online: DISNEY+ (Sudamérica)

Dónde se juega el partido: Allianz Arena, sede del líder absoluto de la Bundesliga

El duelo tendrá lugar en el Allianz Arena, uno de los estadios más modernos y emblemáticos del mundo. Su iluminación, acústica y capacidad convierten cada partido del Bayern en un espectáculo. En casa, el equipo muniqués viene registrando un rendimiento impecable en esta temporada.

A qué hora es Bayern Múnich vs St. Pauli país por país

Colombia, Perú y Ecuador: 9:30

9:30 Chile, Bolivia y Venezuela: 10:30

10:30 Argentina, Uruguay y Brasil: 11:30

11:30 México (centro): 8:30

8:30 Estados Unidos: 9:30 ET | 6:30 PT

9:30 ET | 6:30 PT España, Alemania, Italia y Francia: 15:30

15:30 Reino Unido: 14:30

14:30 Portugal: 14:30

Cómo llegan Bayern Múnich y St. Pauli en la Bundesliga

Bayern Múnich es el líder dominante y protagoniza una racha histórica. El equipo dirigido por Vincent Kompany atraviesa un momento brillante:

31 puntos en 11 jornadas

Seis puntos de ventaja sobre el segundo

sobre el segundo Puntaje casi perfecto , con una sola igualdad

, con una sola igualdad 43 jornadas consecutivas como líder de la Bundesliga, igualando un récord histórico.

Además, acumula 20 partidos sin perder en la Bundesliga (16 victorias y 4 empates), la racha activa más larga en las grandes ligas europeas. La última vez que el Bayern exhibió un invicto tan prolongado fue hace seis años, bajo el mando de Hansi Flick.

La presencia del colombiano Luis Díaz ha sido un factor clave para mantener la explosividad ofensiva del equipo. Su aporte en velocidad, desequilibrio y gol lo convierten en una pieza destacada del ataque bávaro.

St. Pauli: urgido por sumar

El cuadro visitante vive una realidad completamente diferente. Con 7 puntos en 11 fechas, se ubica en la casilla 16, en plena lucha por escapar del descenso. Su rendimiento fuera de casa ha sido irregular y enfrenta ahora el reto mayor: visitar al líder, en su estadio, con un plantel joven que intenta adaptarse a la exigencia de la Bundesliga.

Probable formación del Bayern Múnich frente a St. Pauli

Manuel Neuer; Sacha Boey, Dayot Upamecano, Kim Min-jae, Tom Bischof; Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Michael Olise; Luis Díaz, Lennart Karl y Harry Kane.

Datos claves del partido del Bayern Múnich