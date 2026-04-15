El partido más esperado de los cuartos de final de la Champions League ya está aquí. Bayern Múnich y Real Madrid se enfrentan en la revancha de una serie cargada de historia, intensidad y favoritismos cambiantes. El triunfo conseguido por los alemanes en el Santiago Bernabéu inclina la balanza a su favor, pero nada está definido cuando enfrente aparece el máximo ganador del torneo, un equipo que suele crecer en los escenarios más exigentes.

El conjunto bávaro llega con la confianza de haber golpeado primero, mientras que el Madrid afronta el reto con la necesidad de remontar y con el peso de su historia. En este tipo de noches, la lógica muchas veces queda de lado y la jerarquía individual puede marcar diferencias.

Bayern Múnich vs Real Madrid: Canales TV y Plataformas Online para Ver HOY EN VIVO

COLOMBIA: 2:00 p.m. | ESPN y Disney +

2:00 p.m. | ESPN y Disney + ESPAÑA: 9:00 p.m. | Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+

9:00 p.m. | Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+ MÉXICO: 1:00 p.m. | Fox One

1:00 p.m. | Fox One ARGENTINA: 4:00 p.m. | ESPN y Disney + Premium

4:00 p.m. | ESPN y Disney + Premium MIAMI (EE.UU): 3:00 p.m. | Paramount+, TUDN USA, DAZN USA, Univisión y ViX

Bayern, potencia ofensiva y confianza en casa

El equipo dirigido por Vincent Kompany parece tener el escenario ideal para imponer condiciones. Con un ataque demoledor —el más goleador de las cinco grandes ligas con 105 tantos—, todo apunta a que saldrá a presionar alto desde el inicio y a jugar en campo rival.

La necesidad del Madrid de asumir riesgos podría favorecer ese plan, ya que los espacios aparecerán con el paso de los minutos. A esto se suma cierta fragilidad defensiva que ha mostrado el conjunto español en sus últimos encuentros.

Aun así, Kompany no se confía: “Sin duda, una de las cosas más importantes es el gran respeto que le tenemos al Real Madrid. Lo teníamos incluso antes del Bernabéu, y lo seguimos teniendo. Nos estamos preparando para la mejor versión del Real Madrid, probablemente la que se vio contra el Manchester City. Sus resultados recientes no reflejan el talento que poseen. Siguen siendo uno de los mejores equipos de Europa”.

En cuanto a la nómina, el técnico no podrá contar con Lennart Karl ni Sven Ulreich. Harry Kane, pese a molestias, estaría disponible, mientras que nombres como Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Josip Stanisic regresan a la defensa.

Real Madrid apela a su historia y carácter

Del lado merengue, las bajas también condicionan el armado. Thibaut Courtois y Rodrygo están descartados, mientras que Aurelien Tchouameni no estará por suspensión. Esto obliga a reconfigurar el mediocampo, donde Federico Valverde y Jude Bellingham serán piezas fundamentales.

Además, la ausencia de último momento de Raúl Asencio por gastroenteritis complica aún más el panorama. Sin embargo, el Madrid confía en su capacidad para competir en este tipo de escenarios.

El técnico Álvaro Arbeloa fue claro en la previa: “Tengo jugadores con carácter en mi equipo. Ellos dijeron inmediatamente que vamos a ganar. Están seguros de ello, y yo también. Daremos todo. Somos el Real Madrid. No tenemos nada que temer. Entendemos lo fuerte que es el rival. Pero si hay un equipo que puede ganar en Múnich, ese es el Real Madrid”.

Una noche para definir jerarquías en Europa

Con estilos distintos y necesidades claras, el duelo promete ser uno de los más intensos de la temporada. El Bayern buscará hacer valer su poder ofensivo y su localía, mientras que el Madrid intentará imponer su mística y experiencia.

Todo está servido para una noche europea de alto voltaje, donde solo uno seguirá en carrera rumbo al título.

Bayern Múnich vs Real Madrid: alineaciones probables

Bayern Múnich (4-2-3-1):

Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane

Entrenador: Vincent Kompany

Real Madrid (4-4-2):

Andriy Lunin; Trent Alexander Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Arda Güler, Jude Bellingham; Vinícius Junior y Kylian Mbappé

Entrenador: Álvaro Arbeloa