La Fecha 11 de la Bundesliga 2025-26 trae un partido especial para los aficionados colombianos: Bayern Múnich vs Freiburg, un duelo en el que Luis Díaz continúa ganando protagonismo con el gigante bávaro. El colombiano se ha convertido en una pieza clave en el ataque del equipo alemán, y cada presentación suya genera expectativa en Sudamérica y Europa.

El compromiso se jugará el sábado 22 de noviembre, desde las 9:30 a.m. en Colombia y las 15:30 en España y Alemania, en un encuentro que promete emociones. Bayern llega como líder sólido del campeonato, mientras Freiburg busca sorprender para escalar en la tabla.

Dónde ver Bayern Múnich vs Freiburg: TV y plataformas online

El partido será transmitido en diferentes regiones del mundo a través de varias señales oficiales. En Colombia y el resto de Sudamérica, la transmisión estará disponible por ESPN en televisión y por DISNEY+ de manera online.

En México, la señal autorizada será Sky Sports, mientras que en Estados Unidos, el compromiso podrá verse por ESPN Deportes. En España, los aficionados podrán seguir el partido a través de Amazon Prime Video y DAZN, plataformas que cuentan con los derechos de transmisión de la Bundesliga en la temporada.

Detalles del partido: Bayern Múnich vs Freiburg

Competencia: Bundesliga 2025-26 – Fecha 11

Bundesliga 2025-26 – Fecha 11 Estadio: Allianz Arena, Múnich

Allianz Arena, Múnich Fecha: Sábado 22 de noviembre de 2025

Sábado 22 de noviembre de 2025 Hora: 9:30 en Colombia | 15:30 en España y Alemania

9:30 en Colombia | 15:30 en España y Alemania Transmisión TV: ESPN (Colombia y Sudamérica), Sky Sports (México), ESPN Deportes (Estados Unidos), DAZN y Amazon Prime Video (España)

ESPN (Colombia y Sudamérica), Sky Sports (México), ESPN Deportes (Estados Unidos), DAZN y Amazon Prime Video (España) Transmisión online: DISNEY+ (Sudamérica), DAZN (España), Amazon Prime Video (España)

Dónde se juega Bayern vs Freiburg: Allianz Arena

El escenario del encuentro será el imponente Allianz Arena, ubicado en Múnich y con capacidad para más de 75 mil espectadores. Reconocido por su diseño arquitectónico y su atmósfera vibrante, el estadio será una vez más el escenario donde Bayern buscará reafirmar su hegemonía en Alemania, ahora con la presencia estelar de Luis Díaz en el frente de ataque.

A qué hora es Bayern Múnich vs Freiburg país por país

Estos horarios permiten que aficionados de varias regiones puedan seguir a Luis Díaz en su temporada con Bayern.

Colombia, Perú y Ecuador: 9:30

9:30 Chile, Bolivia y Venezuela: 10:30

10:30 Argentina, Uruguay y Brasil: 11:30

11:30 México (centro): 8:30

8:30 Estados Unidos: 10:30 ET | 7:30 PT

10:30 ET | 7:30 PT España y Alemania: 15:30

15:30 Reino Unido: 14:30

14:30 Italia y Francia: 15:30

Cómo llegan Bayern Múnich y Freiburg a la Fecha 11 de la Bundesliga

Bayern Múnich atraviesa un momento espectacular. Es líder del campeonato con 28 puntos, producto de nueve victorias y un empate en 10 jornadas, y mantiene una ventaja de seis unidades sobre su perseguidor más cercano. Su racha es histórica: este partido marcará la 43ª jornada consecutiva en la cima de la Bundesliga, igualando un récord del club entre 1972 y 1973 bajo el mando de Udo Lattek.

Además, los bávaros ostentan la racha activa más larga sin derrota en las grandes ligas europeas, con 19 partidos invictos (15 victorias y cuatro empates). No registraban una seguidilla así desde la época de Hansi Flick, quien encadenó 21 partidos sin perder entre 2019 y 2020.

Para este encuentro, Serge Gnabry no será convocado tras regresar de la Fecha FIFA con molestias físicas.

Freiburg, por su parte, llega en la décima posición con 13 puntos. Su campaña ha sido irregular, combinando buenos rendimientos en casa con dificultades como visitante. Este duelo representa una prueba difícil, aunque el equipo buscará aprovechar su solidez táctica para complicar al líder.

Probable formación de Bayern Múnich ante Freiburg

Con un Bayern intratable, un Freiburg necesitado y la presencia especial de Luis Díaz, este duelo promete ser uno de los más atractivos de la jornada en la Bundesliga.