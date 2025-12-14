La Bundesliga 2025-26 continúa su calendario con un cruce de realidades opuestas. El Bayern Múnich, sólido líder del campeonato, recibe al Mainz 05 en el Allianz Arena por la Fecha 14, en un partido que se jugará el domingo 14 de diciembre desde las 11:30 en Colombia y las 17:30 en España y Alemania. Será un duelo marcado por el favoritismo local y por una novedad importante: no estará Luis Díaz.

El equipo dirigido por Vincent Kompany llega con números demoledores, invicto y con una ventaja amplia en la cima de la tabla, mientras que Mainz atraviesa una temporada muy complicada, ubicado en el último lugar. El choque se presenta como una nueva oportunidad para que el Bayern consolide su dominio, incluso sin una de sus figuras más regulares del torneo.

Bundesliga: Dónde ver Bayern vs Mainz en TV y online

Estas son las señales confirmadas para seguir el partido en directo:

Colombia y el resto de Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ de manera online

España: Amazon Prime Video y DAZN

Detalles del partido: Bayern Múnich vs Mainz

Competencia: Bundesliga 2025-26 – Fecha 14

Horario del partido del Bayer, país por país

Además de Colombia, España y Alemania, estos son algunos horarios destacados:

Argentina: 13:30

Chile: 13:30

Perú: 11:30

Ecuador: 11:30

México (CDMX): 10:30

Estados Unidos (ET): 11:30

Estados Unidos (PT): 08:30

Brasil: 13:30

Francia: 17:30

Italia: 17:30

Cómo van Bayern Múnich y Mainz en la Bundesliga

El Bayern Múnich es el líder absoluto del campeonato. Tras 13 jornadas disputadas, suma 37 puntos, con un rendimiento casi perfecto y ocho unidades de ventaja sobre el segundo. Además, se mantiene invicto y continúa ampliando una racha histórica en la cima del fútbol alemán.

En contraste, Mainz ocupa la última casilla de la tabla con apenas 6 puntos. Su campaña ha estado marcada por las derrotas, las bajas constantes y una dificultad evidente para competir fuera de casa, especialmente ante rivales de la parte alta.

¿Por qué no juega Luis Díaz ante Mainz 05?

Luis Díaz será la gran ausencia del Bayern en este compromiso. El extremo colombiano, que había disputado las 13 jornadas previas del campeonato, no estará disponible por sanción, tras llegar a cinco amonestaciones en la Bundesliga.

A esta suspensión se sumó el hecho de que tampoco podía actuar entre semana por Champions League, razón por la cual Vincent Kompany decidió darle vacaciones anticipadas. El guajiro no ha entrenado con el grupo en los últimos días y su regreso está previsto para las próximas semanas, cuando el calendario vuelva a exigir rotaciones importantes.

Probable formación del Bayern Múnich ante Mainz

Bayern Múnich: Jonas Urbig; Konrad Laimer, Jonathan Tah, Kim Min-jae, Hiroki Ito; Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof; Michael Olise, Lennart Karl, Serge Gnabry; Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Datos clave del partido del Bayern

El Bayern Múnich acumula 45 jornadas consecutivas como líder de la Bundesliga, una marca histórica que confirma su dominio reciente en el fútbol alemán. Llega a esta fecha con 37 puntos y sin conocer la derrota.

Para este partido, el plantel contará nuevamente con Alphonso Davies, mientras que Jamal Musiala sigue fuera por lesión (luxación de tobillo y fractura de peroné). A la lista de ausencias se suma Luis Díaz por sanción.

En Mainz, no estarán los sancionados Dominik Kohr y Paul Nebel, ni los lesionados Phillipp Mwene, Robin Zentner, Anthony Caci y Maxim Dal. La presencia de Silvan Widmer es duda, mientras que Nadiem Amiri podría volver al once inicial tras superar molestias musculares.