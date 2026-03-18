El Allianz Arena será el escenario del partido de vuelta entre Bayern Múnich y Atalanta por los octavos de final de la Champions League. El conjunto alemán llega con una ventaja amplia tras la goleada conseguida en Italia y con Luis Díaz como una de sus principales cartas ofensivas.

El compromiso se disputará el miércoles 18 de marzo desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia. La expectativa es alta en Múnich, donde más de 75 mil aficionados acompañarán a un Bayern que busca sellar su clasificación con autoridad ante una Atalanta obligada a una hazaña.

Dónde ver Bayern vs Atalanta en TV y online

La transmisión del encuentro estará disponible en distintas plataformas internacionales.

España: MOVISTAR+ Liga de Campeones 4 (M180 y Orange 119) y MOVISTAR+ Liga de Campeones (M181 y Orange 433).

MOVISTAR+ Liga de Campeones 4 (M180 y Orange 119) y MOVISTAR+ Liga de Campeones (M181 y Orange 433). Colombia y resto de Sudamérica: ESPN en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming.

ESPN en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming. México: TNT Sports en TV y HBO Max en línea.

TNT Sports en TV y HBO Max en línea. Estados Unidos: CBS Sports, Paramount+ y Fubo Online.

A qué hora es Bayern vs Atalanta país por país

El duelo tendrá horario estelar europeo y se jugará en la tarde del continente americano:

España: 21:00

Alemania: 21:00

Italia: 21:00

Colombia: 15:00

Perú: 15:00

Ecuador: 15:00

México (CDMX): 14:00

Argentina: 17:00

Chile: 17:00

Estados Unidos (ET): 15:00

Estados Unidos (PT): 12:00.

Dónde se juega el partido del Bayern este miércoles por la Champions League

El encuentro se disputará en el Allianz Arena, en Múnich, estadio con capacidad para más de 75 mil espectadores. Es la casa del Bayern y uno de los escenarios más imponentes del fútbol europeo.

Cómo quedó el partido de ida entre Atalanta y Bayern

El partido de ida se jugó el 10 de marzo en Bérgamo y terminó con una goleada contundente del Bayern Múnich por 1-6. El equipo alemán mostró eficacia ofensiva y control del juego desde los primeros minutos.

Los goles del Bayern fueron obra de Josip Stanisic, Michael Olise (2), Serge Gnabry, Nicolas Jackson y Jamal Musiala. Para Atalanta descontó Mario Pasalic. El resultado dejó la eliminatoria prácticamente definida y obliga al conjunto italiano a buscar una remontada histórica en Alemania. El Bayern dirigido por Vincent Kompany demostró solidez colectiva y poder ofensivo en el primer encuentro.

Probables alineaciones de Bayern Múnich y Atalanta

Bayern: Leonard Prescott; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovic; Lennart Karl, Serge Gnabry, Luis Díaz; Nicolas Jackson. DT: Vincent Kompany.

Atalanta: Marco Carnesecchi; Giorgio Scalvini, Berat Djimsiti, Sead Kolasinac; Davide Zappacosta, Mario Pasalic, Marten de Roon, Lorenzo Bernasconi; Charles De Ketelaere, Nicola Zalewski; Nikola Krstovic. DT: Raffaele Palladino.

Ficha del partido Bayern Múnich vs Atalanta

Competición: Octavos de final de la UEFA Champions League

Fecha: Miércoles 18 de marzo

Hora: 21:00 (España) – 15:00 (Colombia)

Estadio: Allianz Arena, Múnich

Capacidad: Más de 75.000 espectadores

Resultado de ida: Atalanta 1-6 Bayern Múnich

Entrenadores: Vincent Kompany (Bayern) – Raffaele Palladino (Atalanta).