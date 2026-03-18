El FC Barcelona y el Newcastle United definirán este miércoles 18 de marzo cuál de los dos equipos avanzará a los cuartos de final de la UEFA Champions League. El empate 1-1 en la ida, disputada en St James’ Park, dejó la serie completamente abierta y con margen para cualquier desenlace. El conjunto dirigido por Hansi Flick llega con la confianza en alto tras golear 5-2 al Sevilla, resultado que le permitió mantener ventaja en LaLiga. Ahora, toda la atención se centra en una competición que el club catalán no conquista desde 2015.

FC Barcelona vs Newcastle United: TV y plataformas Online para VER HOY EN VIVO

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Barcelona llega con bajas, pero con poder ofensivo

El FC Barcelona afronta este compromiso con ausencias sensibles en defensa y mediocampo. No estarán disponibles Jules Koundé, Frenkie de Jong ni Alejandro Balde por problemas físicos, mientras que Andreas Christensen continúa en proceso de recuperación.

Sin embargo, de mitad de cancha hacia adelante el panorama es mucho más alentador. Lamine Yamal ya superó un cuadro viral y apunta a ser titular, mientras que Raphinha, tras su hat-trick ante Sevilla, toma ventaja en la pelea por un lugar en el once inicial.

En el entorno del club también se mueve el mercado: el nombre de Alessandro Bastoni empieza a sonar como posible refuerzo para la próxima temporada, en una apuesta por reforzar la zaga.

Una eliminatoria abierta y con detalles por ajustar

El empate en la ida dejó sensaciones mixtas para el conjunto blaugrana. Mostró carácter para reaccionar, pero también evidenció fragilidades que deberá corregir si quiere avanzar en la Champions League.

En ataque, jugadores como Lamine Yamal y Raphinha se perfilan como determinantes, mientras que la eficacia de Robert Lewandowski y Ferran Torres genera dudas en los últimos compromisos, aumentando la presión sobre la zona ofensiva.

Newcastle sueña con dar el golpe en Cataluña

El Newcastle United llega a este duelo con la ilusión intacta y consciente de que tiene una oportunidad histórica en el torneo. El equipo inglés buscará competir con orden y aprovechar los espacios que pueda dejar el Barcelona.

El ambiente en el estadio será un factor clave, con un equipo local obligado a responder ante su afición y un visitante que intentará gestionar la presión para sorprender.

Bajas importantes en el equipo inglés

El conjunto dirigido por Eddie Howe también presenta ausencias relevantes. Bruno Guimarães, pieza clave en el mediocampo, continúa fuera por lesión, al igual que Lewis Miley, Fabian Schär y Emil Krafth.

Además, Sandro Tonali será evaluado hasta último momento tras perderse el último partido por enfermedad. En ofensiva, Anthony Gordon apunta a ser titular, consolidándose como uno de los jugadores más influyentes del equipo en esta edición del torneo.

El técnico inglés analiza variantes en defensa, donde nombres como Kieran Trippier, Tino Livramento o Joelinton podrían ser clave en un planteamiento que exigirá máxima concentración.

Barcelona vs Newcastle: posibles alineaciones

FC Barcelona (4-2-3-1):

Joan Garcia; Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; Ferran Torres.

Entrenador: Hansi Flick.

Newcastle United (4-3-3):

Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Barnes; Gordon.

Entrenador: Eddie Howe.