El fútbol vuelve a demostrar que siempre hay espacio para nuevas oportunidades, y este cruce entre FC Barcelona y Atlético de Madrid por la ida de los cuartos de final de la Champions League es la prueba perfecta. Apenas cuatro días después de su último enfrentamiento por LaLiga, ambos equipos vuelven a encontrarse, esta vez en un escenario europeo y con mucho más en juego.

Además, el antecedente reciente en Copa del Rey, donde el equipo de Diego Simeone logró avanzar a la final, añade aún más tensión a una serie que ya tiene historia reciente. Este partido se presenta como el más determinante hasta ahora, con dos clubes que buscarán tomar ventaja para afrontar la vuelta con mayor tranquilidad.

Fútbol Club Barcelona vs Atléti: televisión y streaming para ver HOY EN VIVO

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Barcelona busca imponerse desde la intensidad

El FC Barcelona, dirigido por Hansi Flick, llega con confianza tras su victoria del fin de semana, pero con la necesidad de ajustar su rendimiento defensivo. El propio entrenador fue claro en la previa:

«Todo el mundo tiene que dar su parte en la defensa. Necesitamos estar compactos, con buena estructura y bien posicionados».

El técnico alemán también hizo énfasis en la presión alta como herramienta clave:

«Cuando no presionamos, para el rival es más fácil encontrar los espacios y marcarnos. Tenemos que hacerlo mucho mejor».

Lamine Yamal, el talento que marca diferencias

Dentro del esquema azulgrana, Lamine Yamal sigue consolidándose como una de las grandes figuras. Su impacto no pasa desapercibido dentro del vestuario, y así lo dejó claro Joao Cancelo:

«Si no es el jugador con más talento del mundo, está entre los mejores. Es un honor compartir equipo con él».

Además, desde el cuerpo técnico se hace un llamado especial al entorno: el apoyo en el Camp Nou será clave para intentar sacar ventaja en el partido de ida.

«Los necesitamos porque nos empujan y nos dan energía», agregó Flick.

Atlético y el peso de Griezmann en la serie

En el Atlético de Madrid, el foco está puesto en Antoine Griezmann, quien atraviesa una etapa especial en el club. Diego Simeone no dudó en reconocer su importancia:

«Gracias por todo lo que nos diste, lo que nos das y todo lo que te voy a obligar a que nos sigas dando».

El delantero, máximo goleador histórico del club, quiere cerrar su ciclo con un título grande como la Champions League, lo que añade un componente emocional al enfrentamiento.

Bajas sensibles y decisiones clave en el Atlético

En lo deportivo, el equipo colchonero llega condicionado por ausencias importantes en el mediocampo, como Pablo Barrios y Johnny Cardoso. Además, persiste la duda en la portería entre Juan Musso y Jan Oblak, lo que refleja cierta incertidumbre en una zona clave.

Simeone también analizó el desafío que representa el rival:

«Tiene la capacidad de marcar muchos goles. Tenemos que llevar el partido a donde podamos hacerle daño».

El técnico argentino incluso reconoció una evolución en su equipo:

«Estamos en un proceso en el que atacamos mejor de lo que defendemos».

Barça vs Atléti: posibles alineaciones

FC Barcelona (4-3-3):

Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Eric García, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Marcus Rashford y Robert Lewandowski

Entrenador: Hansi Flick

Atlético de Madrid (4-4-2):

Juan Musso; Marc Pubill, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Marcos Llorente, Koke, Giuliano Simeone, Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Álvarez

Entrenador: Diego Pablo Simeone

Barça vs Atléti: un duelo con cuentas pendientes

El enfrentamiento entre Barcelona y Atlético de Madrid llega cargado de antecedentes recientes, ajustes tácticos y figuras determinantes. La serie promete ser una de las más cerradas de estos cuartos de final, con dos equipos que ya se conocen demasiado.

El margen es mínimo y cualquier detalle puede inclinar la balanza en una eliminatoria que tendrá su primer capítulo en territorio azulgrana.