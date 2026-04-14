Atlético de Madrid y FC Barcelona se juegan todo en una noche que promete máxima tensión. Con el boleto a semifinales en juego, este martes 14 de abril marcará un antes y un después para dos gigantes que entienden que la Champions League no da margen para errores. Es un duelo a todo o nada, donde cada detalle puede definir la serie.

El conjunto colchonero parte con ventaja tras el 2-0 conseguido en la ida y, además, tendrá el respaldo de su gente. Sin embargo, enfrente aparece un Barça con capacidad de reacción comprobada, que ya ha demostrado en esta temporada que puede revertir escenarios adversos. Con la historia y la presión sobre la mesa, ambos llegan obligados a dar su mejor versión.

Atléti vs Fútbol Club Barcelona: televisión y streaming para ver HOY EN VIVO

COLOMBIA: 2:00 p.m. | ESPN y Disney +

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Un Atlético condicionado pero con ventaja

El equipo dirigido por Diego Pablo Simeone llega con una ventaja importante en el marcador global, pero también con varias dudas en su estructura defensiva. Las molestias físicas de David Hancko y José María Giménez generan incertidumbre, mientras que las ausencias de Johnny Cardoso y Pablo Barrios, sumadas a la suspensión de Marc Pubill, obligan a replantear el armado del equipo.

En ese contexto, la posible reaparición de Jan Oblak aparece como una noticia clave para sostener el orden en un partido de alta exigencia. Si las dudas en defensa se mantienen, Clément Lenglet podría asumir un rol protagónico en la zaga.

A pesar de todo, Simeone confía en su equipo: “Sabemos el rival que nos vamos a enfrentar. Pero tenemos claro que nuestro objetivo es pasar”.

Barcelona cree en la remontada

Del lado azulgrana, el discurso es claro: convicción total en la idea de juego. El técnico Hansi Flick fue contundente en la previa: “Tenemos que creer que podemos hacerlo y creo que el equipo va en ese camino. En los partidos contra el Atlético solemos ser un equipo mejor».

El Barça llega con algunas bajas sensibles. Pau Cubarsí no estará por suspensión, mientras que Raphinha y Andreas Christensen continúan fuera por lesión. Además, Gerard Martín arrastra molestias y será evaluado, al igual que Marc Bernal.

Aun así, el equipo catalán mantiene piezas clave en ofensiva como Lamine Yamal y Robert Lewandowski, que serán determinantes en la búsqueda de la remontada.

Atléti vs Barça: duelo con historia y presión máxima

La Champions League representa una obsesión para ambos clubes. El Atlético sigue persiguiendo su primer título tras varias finales perdidas, mientras que el Barcelona busca volver a la cima europea más de una década después de su última consagración.

Con estilos distintos, pero con la misma necesidad, el partido promete intensidad, emociones y un desenlace incierto hasta el último minuto.

Atlético de Madrid vs FC Barcelona: alineaciones probables

Atlético de Madrid (4-4-2):

Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Julián Álvarez

Entrenador: Diego Pablo Simeone

FC Barcelona (4-3-3):

Joan García; Jules Koundé, Ronald Araujo, Gerard Martín, Joao Cancelo; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford; Robert Lewandowski

Entrenador: Hansi Flick