La Champions League llega a su última jornada de la fase y el Athletic Club se juega una de sus cartas más importantes en casa frente al Sporting Clube de Portugal. El duelo corresponde a la Jornada 8 y tiene implicaciones directas en la lucha por los puestos de clasificación al playoff y a los octavos de final.

El partido se disputará el miércoles 28 de enero, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, en un escenario emblemático del fútbol europeo. Todos los detalles para ver el partido en vivo, las señales de TV y plataformas online, el estadio, las probables alineaciones y el panorama de ambos equipos en la tabla de la Champions League.

Horario de Athletic Club vs Sporting Clube, país por país

España: 21:00

21:00 Colombia: 15:00

15:00 México (CDMX): 14:00

14:00 Argentina / Chile / Uruguay: 17:00

17:00 Estados Unidos (ET): 15:00

Dónde ver Athletic Club vs Sporting Clube en TV y online

España: Movistar+ Liga de Campeones 4 (Movistar 180 / Orange 119) y Movistar+ Liga de Campeones 6 (Movistar 183 / Orange 434).

Colombia y Sudamérica: Disney+ Premium, vía streaming

México: FOX ONE

Estados Unidos: DAZN.

Dónde se juega el partido de Sporting Clube por la Champions este miércoles

El encuentro se jugará en el San Mames, estadio del Athletic Club. El recinto cuenta con capacidad para más de 53.000 espectadores y es reconocido por el ambiente intenso que se vive en las noches europeas, un factor que puede resultar decisivo para el conjunto local.

Cómo llegan Athletic Club y Sporting Clube a la Jornada 8 de la Champions League

Athletic Club afronta esta jornada en la posición 23 de la tabla con 8 puntos en siete partidos. El margen de maniobra es reducido y el escenario es claro: necesita ganar, y de ser posible, hacerlo por una diferencia amplia para mejorar su goal average y depender de la menor cantidad de resultados ajenos.

Actualmente, el equipo de Ernesto Valverde tiene mejor diferencia de gol que clubes como Olympiacos, Napoli y Copenhague, pero peor que el PSV. Un empate lo obligaría a mirar de reojo lo que hagan los equipos con 7 y 6 puntos, mientras que una derrota lo dejaría prácticamente eliminado del certamen.

Sporting Clube, en contraste, llega con un panorama mucho más favorable. Ocupa la casilla 10 con 13 puntos, posición que ya le asegura un lugar en los playoffs. El objetivo ahora es mayor: clasificar directamente a los octavos de final. Para ello, necesita ganar en San Mamés y luego aspirar a estar entre los mejores en el goal average frente a otros aspirantes directos.

Probables alineaciones del partido

Athletic Club: Unai Simón; Jesús Areso, Yuri Berchiche, Aitor Paredes, Adama Boiro; Álex Rego, Iñigo Ruiz de Galarreta, Robert Navarro, Oihan Sancet, Alex Berenguer; Gorka Guruzeta. DT: Ernesto Valverde.

Sporting Clube: Rui Silva; Iván Fresneda, Zeno Debast, Gonçalo Inácio, Maximiliano Araujo; Morten Hjulmand, João Simões, Trincão; Geny Catamo, Pedro Gonçalves y Luis Javier Suárez. DT: Rui Borges.

Ficha del partido: Athletic Club vs Sporting Clube

Competición: UEFA Champions League – Jornada 8

UEFA Champions League – Jornada 8 Fecha: Miércoles 28 de enero

Miércoles 28 de enero Hora: 21:00 (España) | 15:00 (Colombia)

21:00 (España) | 15:00 (Colombia) Estadio: San Mamés (Bilbao)

San Mamés (Bilbao) TV y online: España: Movistar+ Liga de Campeones 4 y 6 Sudamérica: Disney+ Premium México: FOX ONE Estados Unidos: DAZN



Un partido de máxima tensión en Bilbao, con el Athletic Club obligado a arriesgar y el Sporting Clube decidido a sellar su clasificación directa en la Champions League.