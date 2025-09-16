La Champions League 2025-26 arranca con un partido especial: Athletic Club vs Arsenal, un cruce que representa el regreso de los leones de San Mamés a la máxima competencia europea después de 10 temporadas de ausencia. El choque corresponde a la Jornada 1 de la fase de liga y enfrentará a los de Ernesto Valverde contra el Arsenal de Mikel Arteta, uno de los equipos llamados a ser protagonista del torneo.

El partido se disputará el martes 16 de septiembre desde las 18:45 horas en España y las 11:45 en Colombia. Será la primera vez que ambos clubes se midan en un encuentro oficial, lo que aumenta la expectativa para un duelo inédito en la historia del certamen. ¡Partidazo a jugarse en San Mamés!

Dónde ver Athletic Club vs Arsenal en TV y online

La transmisión internacional del partido está confirmada en varias plataformas:

España : Movistar+ Liga de Campeones 2 (dial 61 de Movistar Plus+ y dial 116 de Orange TV).

: Movistar+ Liga de Campeones 2 (dial 61 de Movistar Plus+ y dial 116 de Orange TV). Colombia y Latinoamérica : ESPN en TV y Disney Plus en streaming.

: ESPN en TV y Disney Plus en streaming. México : MAX, Amazon Prime y tabii.

: MAX, Amazon Prime y tabii. Estados Unidos: Paramount+, Univisión, TUDN y Amazon Prime.

De esta manera, los aficionados podrán seguir en vivo uno de los partidos más llamativos del inicio de la fase de liga.

Horario del partido de la Liga de Campeones en distintos países

El Athletic Club vs Arsenal podrá seguirse en directo en los siguientes horarios:

Argentina: 13:45 horas

Chile: 12:45 horas

México: 10:45 horas

Estados Unidos (Este): 11:45 horas

Estados Unidos (Pacífico): 8:45 horas

Reino Unido: 17:45 horas

Portugal: 17:45 horas

Francia: 18:45 horas

Alemania: 18:45 horas

Italia: 18:45 horas

El choque tendrá un seguimiento global, confirmando la relevancia de un enfrentamiento que reúne tradición española con presente competitivo inglés.

Probables alineaciones de Athletic Club y Arsenal para el duelo de Champions League

Athletic Club: Unai Simón; Yuri Berchiche, Aitor Paredes, Dani Vivian, Jesús Areso; Mikel Jauregizar, Íñigo Ruiz; Iñaki Williams, Oihan Sancet, Álex Berenguer; Gorka Guruzeta. DT: Ernesto Valverde.

Arsenal: David Raya; Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, Cristhian Mosquera, Jurrien Timber; Mikel Merino, Martín Zubimendi, Martin Odegaard; Eberechi Eze, Viktor Gyokeres y Noni Madueke. DT: Mikel Arteta.

Ambos equipos presentan nóminas con mezcla de juventud y experiencia, lo que anticipa un duelo intenso desde lo táctico y lo físico.

Antecedentes entre Athletic Club y Arsenal

Aunque ambos clubes tienen una rica historia europea, este será el primer partido oficial entre Athletic Club y Arsenal. Hasta ahora solo se habían enfrentado en un amistoso disputado en 2025, en el que los Gunners se impusieron 3-0. Ese antecedente añade un ingrediente extra de rivalidad deportiva de cara a este estreno.

Así llegan los equipos al debut en Champions

El Athletic Club regresa a la Champions League tras tres temporadas y lo hace con ilusión renovada. Los de Ernesto Valverde vienen de caer 1-0 ante el Alavés en LaLiga, pero habían sumado tres victorias en las jornadas anteriores, mostrando solidez en el arranque del curso. Con Iñaki Williams como estandarte ofensivo, el equipo espera dar la sorpresa en su estreno europeo.

Arsenal, por su parte, aterriza en Bilbao con confianza tras una victoria clara 3-0 frente al Nottingham Forest en la Premier League. Los dirigidos por Mikel Arteta han ganado tres de sus últimos cuatro partidos oficiales y llegan en buena forma, con futbolistas como Martin Odegaard y Viktor Gyokeres listos para liderar el ataque en San Mamés.