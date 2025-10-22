La Champions League 2025-26 continúa su tercera jornada este miércoles 22 de octubre con el duelo entre Athletic Club y FK Qarabag, un partido con representación colombiana en el conjunto visitante. El encuentro se disputará en el estadio de San Mamés, en Bilbao, desde las 18:45 en España y 11:45 en Colombia, con los vascos en busca de su primera victoria y los azeríes defendiendo su sorprendente liderato del grupo.

El equipo dirigido por Ernesto Valverde llega urgido de puntos tras un arranque difícil en el torneo, mientras que el Qarabag, conducido por Gurban Gurbanov, ha sido una de las revelaciones del certamen, con dos triunfos en dos partidos. Además, la presencia de los colombianos Kevin Medina y Camilo Durán le da un atractivo especial al encuentro para la afición sudamericana.

Dónde ver Athletic Club vs Qarabag en España, Colombia y el mundo en TV y ONLINE

El partido podrá verse en directo por las principales señales oficiales de la UEFA Champions League:

España: M+ Liga de Campeones (diales M60 y O115) y LaLiga TV Bar, disponibles en Movistar Plus+ .

M+ Liga de Campeones (diales M60 y O115) y LaLiga TV Bar, disponibles en . Colombia y Sudamérica: ESPN 2 en TV y DISNEY+ en streaming.

en TV y en streaming. México: Caliente TV .

. Estados Unidos: Paramount+ y Amazon Prime Video.

El encuentro contará con transmisión en alta definición, cobertura completa antes y después del juego y análisis en vivo desde San Mamés.

Dónde se juega el partido de la Champions: San Mamés, la catedral del fútbol vasco

El escenario será el Estadio de San Mamés, en Bilbao, con capacidad para 53.300 espectadores. Conocido como “La Catedral”, este estadio es uno de los más emblemáticos de Europa y se espera un ambiente vibrante para recibir al sorprendente líder del grupo.

El Athletic Club confía en su fortaleza como local y en el apoyo de su afición para intentar revertir el mal inicio europeo. En LaLiga ha mostrado buenas sensaciones, pero en Champions aún no logra trasladar su estilo ofensivo y la intensidad característica del equipo de Valverde.

A qué hora es el partido país por país

El horario favorece la audiencia europea de la tarde y la latinoamericana de la mañana, ideal para seguir uno de los encuentros más llamativos de la jornada.

España: 18:45

18:45 Reino Unido: 17:45

17:45 Colombia, Perú y Ecuador: 11:45

11:45 Argentina y Chile: 13:45

13:45 México: 10:45

10:45 Estados Unidos (ET): 12:45

12:45 Brasil: 13:45

13:45 Francia, Italia y Alemania: 18:45.

Probables alineaciones de Athletic Club y Qarabag

Athletic Club: Unai Simón; Jesús Areso, Dani Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Íñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar; Iñaki Williams, Oihan Sancet, Nico Williams y Gorka Guruzeta. DT: Ernesto Valverde.

FK Qarabag: Mateusz Kochalski; Matheus Silva, Kevin Medina, Behlul Mustafazade, Elvin Cafarquliyev; Kady Borges, Pedro Bicalho, Oleksiy Kashchuk, Leandro Andrade; Abdellah Zoubir y Camilo Durán. DT: Gurban Gurbanov.

Así van Athletic Club y Qarabag en la Champions League 2025-26

El Athletic Club todavía no ha sumado puntos en la fase de grupos. En su debut cayó 0-2 ante Arsenal en San Mamés, y en la segunda jornada perdió 4-1 ante Borussia Dortmund en Alemania. Con cero unidades y -5 en el diferencial de goles, los dirigidos por Valverde necesitan urgentemente una victoria para mantener opciones de clasificación.

Por su parte, el FK Qarabag ha sido una de las grandes sorpresas del torneo. El conjunto de Azerbaiyán suma 6 puntos en dos partidos: venció 2-3 al Benfica en Lisboa y 2-0 al Copenhague en Bakú. Este rendimiento lo tiene como uno de los líderes, por encima de rivales de mayor tradición europea.

El equipo de Gurbanov ha destacado por su orden táctico, velocidad en las transiciones y la efectividad de su ataque, apoyado por futbolistas sudamericanos y una defensa sólida liderada por el colombiano Kevin Medina.

La presencia colombiana en FK Qarabag

El FK Qarabag cuenta con dos futbolistas colombianos que han sido protagonistas en la temporada:

Kevin Medina: defensor bogotano de 32 años , en el club desde 2020. Es titular indiscutible y una de las piezas claves del sistema defensivo. En lo que va de temporada acumula 10 partidos y un gol , con 180 minutos disputados en Champions League . Su experiencia y liderazgo son determinantes en una zaga que apenas ha recibido dos goles en el torneo.

defensor bogotano de , en el club desde 2020. Es titular indiscutible y una de las piezas claves del sistema defensivo. En lo que va de temporada acumula , con . Su experiencia y liderazgo son determinantes en una zaga que apenas ha recibido dos goles en el torneo. Camilo Durán: delantero samario de 23 años, formado en Independiente Medellín (DIM). Llegó al Qarabag para esta temporada y ya suma 12 partidos y un gol, convertido precisamente en la Champions ante el Benfica, además de una asistencia en ese mismo encuentro. Su potencia y desequilibrio le han permitido ganarse la confianza del cuerpo técnico.

Ambos jugadores representan el creciente impacto del talento colombiano en el fútbol europeo. Su rendimiento ha contribuido al notable arranque del Qarabag, que buscará dar otro golpe de autoridad en su visita a Bilbao.

El duelo entre Athletic Club y FK Qarabag promete emociones, contrastes y una historia que mezcla tradición con sorpresa. Los vascos buscarán su primera victoria, mientras que el conjunto azerí, con sus dos colombianos, quiere seguir soñando con una clasificación histórica en la Champions League.