Arsenal y Sporting Clube definen su serie de cuartos de final de la UEFA Champions League en el Emirates Stadium, en un duelo que promete tensión hasta el último minuto. El conjunto inglés llega con ventaja mínima tras el partido de ida en Lisboa, pero la eliminatoria sigue abierta.

El encuentro se disputará el miércoles 15 de abril desde las 21:00 en España y las 14:00 en Colombia. Con un marcador global ajustado, ambos equipos buscarán asegurar su clasificación a semifinales en una noche europea que puede marcar la temporada.

Champions League: dónde ver Arsenal vs Sporting Clube en TV y online

La transmisión del compromiso estará disponible en diferentes plataformas según el país.

España: M+ Liga de Campeones 2 HDR, M+ Liga de Campeones 2 (M61 O117) y M+ Liga de Campeones 3 (M62 O118). Todo a través de Movistar Plus+.

M+ Liga de Campeones 2 HDR, M+ Liga de Campeones 2 (M61 O117) y M+ Liga de Campeones 3 (M62 O118). Todo a través de Movistar Plus+. Colombia y resto de Sudamérica: ESPN 2 en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming

ESPN 2 en TV y DISNEY+ PREMIUM en streaming México: TNT Sports en TV y HBO Max en streaming

TNT Sports en TV y HBO Max en streaming Estados Unidos: Paramount+.

A qué hora es Arsenal vs Sporting Clube país por país

El duelo se jugará en horario estelar europeo y tarde en América:

España: 21:00

Portugal: 20:00

Reino Unido: 20:00

Colombia: 14:00

Perú: 14:00

Ecuador: 14:00

México (CDMX): 13:00

Argentina: 16:00

Chile: 16:00

Estados Unidos (ET): 15:00

Estados Unidos (PT): 12:00.

Dónde se juega el partido del Arsenal en la Champions League ante Sporting

El compromiso se disputará en el Emirates Stadium, en Londres, recinto con capacidad para más de 60 mil espectadores y casa del Arsenal FC. La localía puede ser un factor determinante en una eliminatoria tan ajustada.

Cómo quedó el partido de ida entre Arsenal y Sporting Clube de Portugal

La serie comenzó el 7 de abril en el estadio José Alvalade, en Lisboa. Arsenal se impuso 0-1 con un gol agónico de Kai Havertz al minuto 90+1. Ese resultado le otorga ventaja al equipo londinense, aunque la diferencia es mínima. Sporting Clube llega obligado a buscar al menos un gol para igualar la serie y mantener viva la esperanza de avanzar a semifinales.

Probables alineaciones de Arsenal y Sporting Clube

Arsenal: David Raya; Ben White, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Piero Hincapié; Declan Rice, Christian Norgaard, Noni Madueke, Eberechi Eze, Viktor Gyokeres y Leandro Trossard. DT: Mikel Arteta.

Sporting Clube: Rui Silva; Giorgos Vagiannidis, Ousmane Diomande, Goncal Inácio, Maximiliano Araujo; Daniel Braganca, Morten Hjulmand; Geny Catamo, Francisco Trincao, Pedro Goncalves; Luis Javier Suárez. DT: Rui Borges.

Ficha del partido Arsenal vs Sporting Clube

Competición: Vuelta de cuartos de final – UEFA Champions League

Fecha: Miércoles 15 de abril

Hora: 21:00 (España) – 14:00 (Colombia)

Estadio: Emirates Stadium, Londres

Capacidad: Más de 60.000 espectadores

Resultado de ida: Sporting 0-1 Arsenal.

Entrenador Arsenal: Mikel Arteta

Entrenador Sporting: Rui Borges