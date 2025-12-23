La Carabao Cup entra en su fase decisiva con un atractivo duelo londinense. Arsenal recibe a Crystal Palace en los cuartos de final del certamen, con un cupo a semifinales en juego y la expectativa de un partido intenso, marcado por la rivalidad local y la rotación habitual que suelen presentar los equipos en este torneo.

El compromiso se disputará el martes 23 de diciembre, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, en el Emirates Stadium de Londres. Para ambos clubes, la EFL Cup representa una oportunidad real de pelear por un título doméstico, especialmente en una temporada cargada de compromisos en liga y competiciones internacionales.

Detalles del partido Arsenal vs Crystal Palace

Competencia: EFL Cup (Carabao Cup)

EFL Cup (Carabao Cup) Fase: Cuartos de final

Cuartos de final Fecha: Martes 23 de diciembre de 2025

Martes 23 de diciembre de 2025 Estadio: Emirates Stadium

Emirates Stadium Ciudad: Londres

Londres Capacidad: Más de 60.000 espectadores

Carabao Cup: Dónde ver Arsenal vs Crystal Palace en TV y online

Las opciones de transmisión confirmadas para este partido son las siguientes:

Inglaterra: Sky Sports y ITV

España: Sin transmisión oficial confirmada

Colombia y resto de Sudamérica: ESPN, en televisión; y Disney+ Premium, vía streaming

México: Disney+ Premium, en streaming

Estados Unidos: Paramount+

A qué hora se juega el partido de Arsenal en la Carabao Cup, según el país

España: 21:00

21:00 Colombia, Perú, Ecuador: 15:00

15:00 México (CDMX): 14:00

14:00 Venezuela, Bolivia: 16:00

16:00 Argentina, Uruguay, Chile: 17:00

17:00 Estados Unidos: Costa Este: 15:00 Centro: 14:00 Pacífico: 12:00



Cómo llega Arsenal a los cuartos de final

Arsenal inició su camino en la Carabao Cup desde la tercera ronda, mostrando solidez defensiva y eficacia en momentos clave. Primero superó a Port Vale con un triunfo 2-0 como visitante, y luego eliminó a Brighton & Hove Albion con un nuevo 2-0 que le permitió instalarse entre los ocho mejores del torneo.

El equipo dirigido por Mikel Arteta suele aprovechar esta competencia para dar minutos a jugadores que alternan en la Premier League, sin resignar intensidad. En casa, y con el respaldo del Emirates, los Gunners parten como favoritos para avanzar, aunque conscientes de que se trata de un partido a eliminación directa.

Cómo llegó Crystal Palace a esta instancia

Crystal Palace protagonizó uno de los recorridos más llamativos del torneo. En rondas anteriores dejó en el camino a Millwall y luego dio el golpe al eliminar por penales a Liverpool, uno de los grandes candidatos, tras un sólido planteamiento defensivo y una actuación destacada en la tanda.

El conjunto dirigido por Oliver Glasner ha encontrado en la Carabao Cup un escenario ideal para competir sin la presión de la liga, apostando a un bloque compacto y transiciones rápidas que pueden complicar a cualquier rival, incluso jugando como visitante.

Posible alineación de Arsenal vs Crystal Palace

Kepa Arrizabalaga; Jurrien Timber, William Saliba, Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly; Christian Nørgaard, Mikel Merino, Eberechi Eze; Noni Madueke, Gabriel Jesus y Gabriel Martinelli. DT: Mikel Arteta.

Posible alineación de Crystal Palace en Emirates Stadium

Walter Benítez; Chris Richards, Marc Guéhi, Jaydee Canvot; Nathaniel Clyne, Jefferson Lerma, Adam Wharton, Borna Sosa; Yéremy Pino, Justin Devenny y Christantus Uche. DT: Oliver Glasner.

Un cupo a semifinales en juego en el Emirates

Arsenal vs Crystal Palace promete ser uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final de la Carabao Cup. Con estilos diferentes, pero objetivos claros, ambos equipos saben que una victoria los deja a solo dos partidos de levantar un título en Inglaterra, lo que eleva la importancia de este duelo en el calendario de fin de año.